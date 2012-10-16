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Yaşam

19 öğrenciyi aynı arabaya sıkıştırdı!

19 çocuğu aynı arabaya bindirince para cezasına çarptırıldı

16 Ekim 2012 19:55

Güney Afrika'nın Gateng bölgesinde yaşayan anaokul öğretmeni Melanie Minnie, öğrencilerini geziye götürmek için tüm öğrencileri aynı araca bindirdi. Arabada bulunan 19 çocuğun ağlamasıyla fark edilen durum, polise haber verilince öğretmen para cezasına çarptırıldı.

ntvmsnbc.com'da yer alan, Huffington Post'un haberine göre; çocukları hamburgerciye götürmek için hepsini aynı arabaya bindiren öğretmen çocukları araçtan indirirken tesadüfen orada bulunan fotoğrafçı  Nico van Heerden tarafından görüntülendi.

Minnie bu hareketi nedeniyle 175 dolar para cezası aldı.

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