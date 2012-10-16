19 öğrenciyi aynı arabaya sıkıştırdı!

Güney Afrika'nın Gateng bölgesinde yaşayan anaokul öğretmeni Melanie Minnie, öğrencilerini geziye götürmek için tüm öğrencileri aynı araca bindirdi. Arabada bulunan 19 çocuğun ağlamasıyla fark edilen durum, polise haber verilince öğretmen para cezasına çarptırıldı.

ntvmsnbc.com'da yer alan, Huffington Post'un haberine göre; çocukları hamburgerciye götürmek için hepsini aynı arabaya bindiren öğretmen çocukları araçtan indirirken tesadüfen orada bulunan fotoğrafçı Nico van Heerden tarafından görüntülendi.

Minnie bu hareketi nedeniyle 175 dolar para cezası aldı.