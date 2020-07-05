Öğrencilerin yüzde 51'i EBA TV'den yararlanamadı

MEB’in verilerine göre uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yüzde 51,1’i EBA’dan faydalanamadı. Eğitim Sen'den Özgür Bozdoğan, “Yoksul çocuklar başta olmak üzere eşitsizliklerin derinleştiği bir dönem oldu” dedi.

BirGün'de Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre Koronavirüs sebebiyle gerçekleşen uzaktan eğitim sürecinde kamu okullarında 15 milyon 88 bin 592 öğrenciden yalnızca 7 milyon 383 bin 213 öğrenci EBA’ya girerek faydalanabildi. Öğrencilerin yalnızca yüzde 48,9’u EBA üzerinden verilen uzaktan eğitim derslerine katılabilirken yüzde 51,1’i ise EBA’dan faydalanamadı.



"Değerlendirme yapılmadı"



Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, bu dönemin yoksul çocuklar başta olmak üzere onların aleyhine eşitsizliklerin derinleştiği bir dönem olduğunu işaret etti. Bozdoğan, öğrencilerin yüzde ellisinden fazlasının uzaktan eğitim sürecinde EBA’dan yararlanamadığının altını çizerek “Birincisi, EBA’yla ilgili, uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir değerlendirme yapmadan, bir iyileştirme önlemi almadan MEB var olan durumun iyi işlediği tespitinden hareketle önümüzdeki dönemin planlamalarını yapmaya başladı. İkinci mesele ise erişim açısından özellikle yoksul, göçmen ailelerinin çocukları, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olmak üzere eşitsiz bir şekilde uzaktan eğitime erişim sorunu yaşadılar. Bununla ilgili de bir değerlendirme yapılmadı” dedi.