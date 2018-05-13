Öğrencilerin yemek yarışmasında rakipleri anneleri oldu

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Gastronomi Bölümü öğrencileri Anneler Günü etkinliği kapsamında yarışması düzenledi. 3 öğrencinin anneleriyle beraber yemek yaptıkları yarışmada, keyifli ve rekabet dolu dakikalar yaşandı.

Anneleriyle aynı yemekleri yapan öğrenciler, jüri üyeliğini üstlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli’ye yemeklerini sundular. Yarışmanın sonucunda ise kazanan, öğrenciler oldu.

AYNI MENÜYLE, ÖĞRENCİLER KAZANDI

Menüdeki geleneksel ayran aşı çorbası, hünkar beğendi ve keşkül tatlısını anneleriyle beraber ayrı ayrı yapan İGÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri Ecrin Sarı, Okan Şanlı ve Fatmanur Ünal anneleriyle kıyasıya yarıştı. Annesiyle ayran aşı çorbası yaparken yarışan Ecrin Sarı, “Genelde evde beraber yemek yaparız ancak bugün hem sunumumla hem yemeğimin tadıyla annemi geçeceğim ve ben kazanacağım” diye konuştu. Fatmanur Ünal, “Yarışmayı ben kazanacağım. Çünkü annem evde de sürekli bana ‘Bu olmuş mu? Nasıl yapayım?’ diye soruyor” dedi.

Ana yemek olan hünkar beğendiyi pişiren Okan Şanlı ise annesinin yanına giderek yemek yapışını eleştirdi. Yemeklerin sunumunu anneler daha geleneksel, öğrenciler ise daha modern yaptı. Oylama kısmına geçildiğinde ise kazanan İGÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri oldu.

“İLK DEFA BURADA YAPIYORUM”

Okan Şanlı’nın annesi Pembe Özmen, “Ben bu yemeği ne gördüm ne de yedim. İlk defa burada yapıyorum. İnşallah güzel olmuştur ve beğenilir” diye konuştu. Oğlunun çocukluğundan beri yemek merakı olduğuna değinen Özmen, “Okan evde hep kendisi yemek yapar, süslerdi. Merakı çocukluğundan beri var. Onunla yarışmak beni zorluyor ama ben oğlumu geçeceğime inanıyorum” dedi.

Pembe Özmen’in ilk defa pişirdiği hünkar beğendi Abdülkadir Gayretli tarafından beğenilen yemek arasına girdi ancak diğer iki öğrencinin yemeklerinin beğeni kazanması neticesinde yarışmanın galibi öğrenciler oldu.

“BU YEMEĞİN BİR HİKAYESİ VAR”

Hünkar beğendinin Osmanlı mutfağında hikayesi olan bir yemek olduğunu söyleyen Okan Şanlı hikayeyi şöyle anlattı:

“Bu yemek bir aşk hikayesini konu ediniyor. Rivayetlere göre Sultan Abdülaziz, Napolyon\'u ziyarete gidiyor ve o sırada kraliçeye aşık oluyor. Sonrasında Sultan da Napolyon’u kendi sarayına davet ediyor ancak Napolyon, kendi yerine kraliçeyi gönderiyor. Bu sırada Hünkar, heyecanından dolayı yapılan hiçbir yemeği beğenmiyor. Kraliçe ziyarete giderken yanında Fransız bir aşçı götürüyor ve aşçının yaptığı beşamel sos, Osmanlı aşçısının dikkatini çekiyor. Hazırladığı patlıcan közünün üzerine beşamel sosu döküyor. Sultan da yemeği çok beğenince, yemeğin adı o günden itibaren hünkar beğendi yemeği oluyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZ EMEKTAR ANNELERİNİ GEÇTİ”

Anneler günü kapsamında düzenlenen programın manidar ve güzel olduğunu vurgulayan İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, öğrencilerin emektar annelerini bile geçtiklerini söyledi. Gayretli, “Öğrenciler, annelerinin yemeklerini tada tada, daha kaliteli, daha iyi, bir çalışma yapma içerisinde bulundular. Öğrencilerimizin almış olduğu eğitimle, emektar olan annelerini geçtiğini gördük. Aslında bu da olması gereken bir şeydi. Çünkü akademik olarak almış oldukları eğitim neticesinde işi bilerek, ilmi bir tarzda yapıyor olmaları gerçekten çok önemli. Bu da hocalarımızın, öğrenciler üzerinde çok önemli noktalara temas ettiğini ve kendilerini aşmalarına sebep olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da öğrencilerimizin gerek ulusal, gerek uluslar arası yemek yarışmalarında da derece almalarını bekliyoruz çünkü bize yakışan bu. Öğrencilerimizin akademik eğitimle birlikte artık uluslar arası standartlar doğrultusunda hareket edeceğine ve başarıdan başarıya koşacaklarına inanıyoruz” dedi.

Yarışmanın bitiminde Abdülkadir Gayretli tarafından öğrenci ve annelere plaket takdim edildi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)