13 öğrencinin yargılandığı davada iki tahliye daha, duruşma 6 Ekim'e ertelendi

“Örgüt üyeliği” suçlamasıyla 29 Şubat’tan bu yana tutuklu olan dört üniversite öğrencisinden ikisi bugün tahliye edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Bilgi Üniversitesi'nden yeni mezun olan Mehtap Demirci ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Jülide Yazıcı'nın tahliyesine, Çağrı Kurt ve Heja Türk'ün tutukluluklarının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 6 Ekim saat 13.30'da görülecek.

Bianet’te yer alan habere göre, tutuklu öğrenciler güvenlik gerekçesiyle davanın bugün görülen üçüncü duruşmasına getirilmedi. Mahkeme, avukatların bu konudaki itirazını reddetti. Jülide Yazıcı ve Mehtap Demirci’nin tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali gözetilerek adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyelerine karar verildi.

Öğrenciler Çağrı Kurt ve Mardin Büyükşehir belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yiğeni Heja Türk ile dosyada tutuklu olan iki kişinin tutukluluğunun devamına karar verilirken, gerekçe olarak “somut delillerin bulunması, kaçma ve saklanma şüphesi ve adli kontrol kararının yetersiz olacağı” ileri sürüldü.

Karara Çağrı Kurt ve Heja Türk’ün tutukluluğunun devamına ilişkin muhalefet şerhi düşürüldü:

“Çağrı Kurt ve Heja Türk’ün hukuki durum ve mevcut delil durumu tahliye edilen diğer sanıklar ile benzer olduğu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve maiyetinin değişme ihtimali delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanıkların savunmalarının alınmış olması ve kaçma şüphesinin bu aşamada bulunmaması, tutuklamayı gerektirecek nedenlerde adli kontrol tedbir hükümlerinin uygulanabileceği bu nedenle tutukluluğun devamına ilişkin görüşe katılmamaktayım”.

Ne olmuştu?

Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü öğrencisi Çağrı Kurt, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı mezunu Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisansa kabul alan ancak tutukluluk nedeniyle başlayamayan Heja Türk ile Bilgi Üniversitesi'nden yeni mezun olan Mehtap Demirci 28 Ocak günü yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Jülide Yazıcı baskın sırasında evde olmadığı için 29 Ocak’ta adliyeye ifade vermeye gitti.

Dördü 29 Ocak’ta çıkarıldıkları 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında Diyarbakır’da gözaltına alınan Bilgi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Hişyar Aydın da tutuklandı. Aydın, 19 Nisan’daki ilk duruşmada tahliye edildi.

Aynı dosya kapsamında yedisi tutuklu toplam 13 sanık yargılanıyor. Dosyada gizlilik kararı var.