Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, tutuklu öğrenciler için imza kampanyası başlattı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Jülide Yazıcı, Colombia Üniversitesi öğrencisi Heja Türk, Bilgi Üniversitesi öğrencisi Çağrı Kurt ve Mehtap Demirci'nin tutuklanması üzerine Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bir imza kampanyası başlattı.

İstanbul’un 8 farklı ilçesinde 28 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 üniversiteli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki kişi serbest bırakılırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Jülide Yazıcı, Colombia Üniversitesi öğrencisi Heja Türk, Bilgi Üniversitesi öğrencisi Çağrı Kurt ve Mehtap Demirci “örgüt üyesi olmak” ve “ örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bir imza metni yayınladı ve açıklama yaptı.

Avukatların verdiği bilgiye göre, Jülide Yazıcı baskın sırasında evde olmadığından 29 Ocak günü avukatıyla beraber ifade vermek için adliyeye gitti. Ancak dosyadaki gizlik kararı sebebiyle hiçbir gerekçe ve delil göstermeksizin tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nden arkadaşları Change.Org’da “Jülide Yazıcı’ya Özgürlük” başlıklı bir kampanya açarak arkadaşlarını yalnız bırakmayacaklarını ve davanın takipçisi olacaklarını belirterek üniversitelerdeki baskı ve tutuklama terörüne sessiz kalmayacaklarını ifade ettiler.

Change.Org’daki kampanyanın tam metni şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümü 1. sınıf öğrencisi Jülide Yazıcı, 27 Ocak Çarşamba günü evinin polislerce aranmasının ardından nöbetçi mahkeme tarafından 29 Ocak günü tutuklandı.

Dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle tutuklamanın gerekçesi tarafımızca bilinmemektedir. Avukatıyla beraber ifade vermeye kendisi gitmiş olmasına rağmen hiçbir delili ya da gerekçeyi göstermeksizin arkadaşımızı tutukladılar. Sürece dair bildiğimiz tek şey şu an Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne nakledildiğidir.

Jülide haksızlıklara karşı duran, barışı, işçileri, kadınları savunan ve omuz omuza mücadele ettiğimiz arkadaşımızdır. Bu haksız tutukluluğun sona ermesini talep ediyor ve herkesi dayanışmaya çağırıyoruz. Arkadaşımız özgürlüğüne kavuşana ve yeniden aramıza dönene kadar sürecin takipçisi olacağız.