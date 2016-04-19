Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk ve tutuklu öğrenciler hâkim karşısına çıktı

İstanbul’da ‘Örgüt üyesi’ oldukları iddiasıyla yargılandıkları dava kapsamında İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan aralarında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün torunu Heja Türk’ün de yer aldığı 7'si tutuklu 10 öğrenciden sadece biri hakkında tahliye kararı verildi.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanıp, haklarında dava açılan Hişyar Aydın, Şilan Okut, Jülide Yazıcı, Mehtap Demirci, Heja Türk, Sinem Oğuz ve Çağrı Kurt isimli öğrenciler ile tutuksuz yargılanan arkadaşları Emrah Karakuş, Umut Işık ve Senol Solum, müdafileri ile birlikte İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Kimlik tespitlerinin yapılması ile başlayan duruşmada ardından tutuklu öğrencilerin savunmaları alındı. Öğrenciler savunmalarında haklarındaki suçlamayı reddederek, tahliyelerini istedi.

Tutuklu öğrencilerin ardından söz alan avukatları da kaçma şüpheleri olmadığını belirterek müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını talep etti. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti ise tutuklu öğrencilerden yalnızca Hişyar Aydın'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu öğrencilerin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu öğrencilerin mahkeme salonu önünde sonucu bekleyen arkadaşları, heyetin verdiği karara tepki gösterdi.

İddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mağdur olarak yer aldı

Öğrenciler için hazırlanan iddianamede Heja Türk’ün ‘örgüt üyesi olmak’, ‘sosyal paylaşım sitesi üzerinde örgüt propagandası yapmak’ ve ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten 7 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mağdur olarak yer aldı