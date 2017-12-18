Öğrencilerin harçlıklarıyla arkadaşları için mont ve bot alındı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, Barbaros İlkokulu\'nda öğrencilerin harçlıklarından artırdıkları paralarla, ihtiyaç sahibi 25 öğrenci için mont ve bot alındı.

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Barbaros İlkokulu Müdürü Güney Yılmaz ve Okul Aile Birliği Başkanı Gülcan Timur, \'Değerler Eğitimi\' kapsamında yapılan çalışma hakkında bilgi verdi. Değerler Eğitimi ile öğrencilerin yardımlaşma ve paylaşmayı öğrendiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Gülsuyu, \"Yapılan bu güzel çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Çocuklarımız proje kapsamında dayanışmayı ve paylaşmayı öğreniyorlar\" dedi. Okulu müdürü Güney Yılmaz ise küçük katkıların birleşmesiyle büyük işler başarılacağını göstermek istediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

\"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci yarı yılı için belirlediği \'Yardımlaşma ve Dayanışma\' değerinin öğrencilerimiz arasında farkındalığını artırmak amacı ile bizler de okulumuzda etkinlikler düzenledik. Değerler Eğitimi\'nin önemini anlatan ve velilerimizle birlikte yapabileceğimiz çalışmaları anlatan mektubumuzu tüm velilerimize ulaştırdık. Öğrencilerimizin kendi harçlıklarından biriktirdikleri ve istedikleri miktarda yaptıkları katkıları birleştirerek, yine okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizden ihtiyacı olanlara mont ve bot temin ettik. Amacımız, herkesten gelen küçük katkıların birleşmesiyle büyük işler başarabileceğimizi çocuklarımıza göstermek ve dayanışmanın gücünü yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktı.\"

MONT VE BOTLARI AİLELERİ VERECEK

Mont ve botların verileceği öğrencilerin adını kimsenin bilmeyeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

\"Yardımların kimlere yapılacağını okul rehberlik servisi ve okul yönetimi dışında kimse bilmiyor. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiğini de çocuklarımıza kazandırarak, gerçek yardımın nasıl yapılacağını, yaşayarak öğrenmelerini hedefledik. 25 öğrencimiz için hazırladığımız mont ve botlar öğrencilerimizin ev adreslerine ulaştırılacak ve ihtiyacı olan çocuklarımıza annesi ya da babası tarafından verilecek.\"



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