Öğrencilerin EBA kullanımı gün geçtikçe düşüyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA sistemi üzerinden başlattığı uzaktan eğitimi kullanım istatistikleri öğrencilerin ilk günlerde sistemi daha fazla kullandığını sonraki günlerde bu kullanımın azaldığını gösterdi. Kocaeli ilinde son bir ayın istatistiklerine göre, yoksulların yaşadığı bölgelerde son 7 günde EBA kullanımının yüzde 12’ye kadar düştüğü görüldü.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, 30 gün baz alındığında yüzde 46 olan EBA kullanım oranı 7 gün baz alındığında yüzde 17’ye düştü. 30 gün içinde ilçelerde kullanım oranı yüzde 60’ı dahi geçerken son 7 gün içinde yüzde 30’lara dahi çıkılamadı. En yüksek kullanım oranı olan Gölcük dahi yüzde 26’da kaldı. 30 gün içinde sisteme kayıtlı bulunan 387 bin 564 öğrenciden 176 bin 916’sı sistemi kullanırken bu sayı son 7 günde 67 bin 755’e düştü.

Öğrencilerin 30 gün ve 7 gün içinde EBA’yı kullanım oranlarındaki düşüş şu şekilde

►Gölcük: Yüzde 56’dan yüzde 26’ya

► Derince: Yüzde 49’dan yüzde 20’ye

► İzmit: Yüzde 47’den yüzde 19’a

► Karamürsel: Yüzde 50’den yüzde 19’a

► Körfez: Yüzde 49’dan 19’a

► Kartepe: Yüzde 40’dan yüzde 17’ye

► Gebze: Yüzde 42’den yüzde 16’ya

► Başiskele: Yüzde 44’ten yüzde 16’ye

► Darıca: Yüzde 44’ten yüzde 15’e

► Kandıra: Yüzde 61’den yüzde 15’e

► Çayırova: Yüzde 45’ten yüzde 13’e

► Dilovası: Yüzde 41’den yüzde 12’ye

► Kocaeli: Yüzde 46’dan yüzde 17’ye

Öğretmenlerin de EBA kullanım oranları düştü

Öte yandan öğretmenlerde de son 7 gün içinde düşüş oldu. 30 gün içinde il genelinde öğretmenlerin kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşirken bu oran 7 gün içinde yüzde 42’ye düştü. Son 7 gün içinde ilçe bazında yüzde 50’yi geçen sadece 3 ilçe oldu. Bunlar yüzde 53 ile Gölcük, yüzde 52 ile Kandıra ve Dilovası oldu. Kandıra ve Dilovası’nda öğrencilerin düşük kullanım oranına rağmen öğretmenlerin kullanım oranı dikkat çekti.

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