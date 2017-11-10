Öğrencilerin devamsızlık sorununu oyunla çözdü

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Havza ilçesi Ortaklar mahallesindeki Ortaklar İlkokulu\'nda öğrencilerin devamsızlığı oyunla aşıldı. İlkokul öğretmeni Ahmet Çiftçi, derslerinde teknoloji ve oyunu kullanarak öğrencilerin devamsızlık sorununu çözdü.

Havza ilçesi Ortaklar mahallesinde bulunan Ortaklar İlkokulu\'nun öğrencileri, birleştirilmiş sobalı sınıfta eğitim görüyor. Daha önce çok devamsızlığın yaşandığı okulda, ilkokul öğretmeni Ahmet Çiftçi, çocukları teknoloji ve oyunla okulda tutmayı başardı. 28 öğrencinin bulunduğu okulda, 3D resim çalışmalarından, zeka oyunlarına kadar teknoloji ve geleneksel oyunları ders içerisine taşıyan okulun müdürü ve aynı zamanda ilkokul öğretmeni Ahmet Çiftçi, mahalle sakinleri, veliler ve öğrenciler tarafından da seviliyor.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, ilçenin kırsal mahallesinde olan okulda incelemelerde bulundu. Okul içerisinde 28 öğrencisi ile anaokulu ve ilkokul olarak iki ayrı binada hizmet verdiklerini belirten öğretmen Ahmet Çiftçi, \"Birleştirilmiş sınıf ve küçük bir köy okulundayız, 2 sınıf ve 1 anaokulu öğretmeni olarak görev yapmaktayız. Okulumuza geldikten sonra hangi eksiklerimizi olduğunu tanımlaya çalıştık. okula velilerin gelmediğini çocukların devamsızlık problemi olduğunu fark ettik, önce velilerin okula nasıl getirebiliriz diye düşündük. Okulun tüm yapmış olduğu belirli gün ve haftalarda velileri programlara dahil ettik. öğrencilerin devamsızlıklarını nasıl kaldırırız, okul başarısını hem akademik anlamda hem de değerler eğitimi anlamında nasıl arttırırızı düşünürken, basket ve futbol alanları yapdık, akıl ve zeka oyunlarını okulumuza kazandırdık. Teknolojiden faydalandık, çizgide giden robotu getirdik, birleştirilmiş sınıf olsak da öğrencilerimize farkındalık yaşatmak için çalışmalar başlattık. Teknolojiden faydalanarak üç boyutlu görsel çizimleri göstermeye çalıştık, yapmış olduğumuz uygulamalar ile çocukların okula devamlılığını ve bağımlılığını arttırdı. Velilerimiz ile okul dışında toplantılar ve organizasyonlar düzenledik. bu Sayede velilerin ve öğrencilerin mutlu olduğu bir okulda eğitime devam ediyoruz\" dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, eğitim camiası olarak çocukların sağlıklı ve bilinçli olarak hayata hazırlamkla görevli olduklarını belirterek, \"Çocuklar sevgi ile büyür, oyunla öğrenir burada da birleştirilmiş bir köy okulu olmasına rağmen, oyunla öğrenin teknolojiyi kullanım en üst seviyede uygulanmakta, Türkiye\'nin neresinde olursanız olun kendinizi teknolojiden bağısız hissedemezsiniz. Bu anlamda köyde de çocuklarımız oyun ile öğreniyorlar. oyun oynayarak sevgiyi saygıyı ve sabrı öğreniyorlar, oyun oynarken karşısındakiyle yarışmanın heyecanını tadıyorlar, sevgi ve hüznü bir arada yaşıyorlar. Hayatı yaşayıp hayatı öğreniyorlar. Okulumuz geçen yıl yapılan Eğitimin Yıldızları projesinde veli uygulamalarında il birincisi oldular. 81 il 81 öğretmen projesi kapsamında ilimizi temsilen Ahmet öğretmenimiz, Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gitti. Köyümüz ve okulumuz bu konuda çok şanslı hocamıza ben teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



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