"Öğrencileri korumak için artık 'Mobil Okul Timleri' bulunacak"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın okulların yeni eğitim ve öğretim yıllında tüm okullarda görev alacak 'Mobil Okul Timleri' (MOT) projesini anlattı. Semercioğlu, uygulamaya sokulan MOT'ların okul önlerinde sivil olarak görev alacaklarını belirterek uyuşturucu ve herhangi olumsuzluklarda anında müdahale edecebileceklerini söyledi.

Cengiz Semercioğlu'nun "Mobil Okul Timleri..." başlığıyla yayımlanan (10 Ekim 2017) yazısı şöyle:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu eğitim dönemiyle birlikte çok doğru bir güvenlik önlemini hayata geçirdi...

Kısaca MOT olarak adlandırılan Mobil Okul Timleri birimini kurdu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın projesi bu.

İstanbul’da tüm okullarda görev alacak, okul yönetimleriyle iletişim halinde olacaklar...

Okul önlerinde ve çevresinde meydana gelecek her türlü güvenlik sorununa anında müdahale edecekler...

Okul önleri özellikle uyuşturucu satıcıları için bulunmaz bir fırsat.

Dolayısıyla MOT’ların buralarda görev yapması çok doğru bir çözüm.

Özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde güvenliği sağlamak, gençlere yönelik uyuşturucu satışlarının önünü kesmek için MOT’lara büyük görev düşüyor...

MOT yazan yelekleri ve sivil olarak yer görev yapmaları da doğru bir tercih...

Gizli saklı değil görünür şekilde görev yapacaklar.

Bu doğru proje için Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı kutluyorum.

Tacizcisinden çetesine, uyuşturucu satıcısından hırsızına, uğursuzuna kadar gençler ve çocuklar hiç olmadığı kadar tehdit altında...

Aile, okul ve emniyet birlikte çalıştığı sürece bu tehditlerin üstesinden gelebiliriz...