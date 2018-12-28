Öğrencilere toplu taşıma adabı öğretildi

İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından başlatılan “Evden Okula Güvenli Yolculuk” projesiyle küçük yolcular bilinçlendirilmeye devam ediyor.

2018 Ocak Ayından beri pilot uygulama olarak başlatılan “Evden Okula Güvenli Yolculuk” projesi yılsonuna kadar 4 okulda başarıyla uygulandı. Yaklaşık 120 öğrenci bu eğitimlerden yaralandı. Eğitimler bu kez Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda devam etti. Öğrenciler önce sınıflarında teorik eğitimi aldı. Daha sonra İETT Eğitim Aracında aldıkları pratik eğitim ile bilgilerini pekiştirdi.

“DİĞER YOLCULARI RAHATSIZ ETMEMELİYİZ”

Toplu taşıma araçlarında sırt çantası taşırken nasıl davranmamız gerektiğini bir örnekle canlandırdıktan sonra konuşan Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yasin Kurt, “Çantalarımızla başkalarını rahatsız etmememiz gerektiğini öğrendik. Çantalarımızı düzenli olarak taşımalıyız ve İstanbulkartımızı otobüse binmeden önce hazırlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Diğer yolcuların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten 10 yaşındaki öğrenci Recep Yavuz, “Otururken yanımızdaki kişinin koltuğuna da oturmamalıyız. Çantamızı da koltuğa koymamalıyız” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK YOLCULAR BÜYÜK YOLCULARA SESLENDİ

Seyahat ederken bilinçli olunması gerektiğine vurgu yapan 10 yaşındaki Ömer Ali Özyağlı, yaşlı yolculara seslendi. Onlara yer vermek istediklerini ancak bunu isteklerin kendilerine ricayla yapılması gerektiğini belirten Özyağlı, “Yaşlılar ‘Yavrum çok yorgunum bana yer verebilir misin? Oturmak istiyorum’ dedikleri zaman onlara tabii ki yer veririz. ‘Çıksana’ diye konuşurlarsa bundan çok rahatsız olurum” diye konuştu.

Öğrencilerin eğitimlerden olumlu etkilendiğini aktaran İETT Eğitim Müdürü Abdülhamit Çetin, güvenli yolculuk için nelere dikkat edilmesi gerektiğini şu cümlelerle anlattı:

“Toplu taşıma araçları özellikle günümüzde çok önemli yer teşkil ediyor. Dışarıda bekleyen yolcularımızın daha fazla sırada beklememeleri için duraklarda beklerken seyahat kartları hazır tutulmalı. Seyahat esnasında kapı önlerinde beklenmemeli ve yeni binen yolculara yer açılmalı. Duraklara yaklaşınca butona basılmalı ve büyüklerimize karşı saygılı olunmalı.”