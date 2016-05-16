Öğrencilere süt ve üzümün yanında 'yumurta da dağıtılsın' önerisi

Süt ve üzümün ardından okullarda yumurta dağıtılması önerisi geldi. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı Hasan Konya, arz fazlasına karşı önlem olarak okul sütü ve okul üzümü gibi “okul yumurtası” uygulaması önerdi. Sektörün, kuş gribi ve Güneydoğu’daki operasyon nedeniyle Irak pazarının daralması yüzünden ciddi kriz yaşadığını belirten Konya, plansız üretim nedeniyle yumurta fiyatları düşerken maliyetlerin arttığını söyledi. Konya, arz fazlasına karşı okul sütü ve okul üzümü gibi “okul yumurtası” uygulaması başlatılması gerektiğini kaydetti. Sektörde son 2 ayda 8-10 firmanın iflas ettiğini ifade eden Konya, “Batma aşamasında olanlar da var. Buna Türkiye’nin büyük firmaları da dahil” diye konuştu.

“Organik diye kirli yumurta satılıyor”

Organik adıyla yüksek fiyata satılan yumurtalar konusunda da uyarıda bulunan Konya, bu işletmelerin büyük bölümünün gerçekten organik olmadığını belirtti. Konya, “Biz 12 kuruşa satarken, onlar tanesini 1 liraya satıyor. Bizdeki kirli yumurtayı alıp pazarda satıyorlar” dedi.

Yılda 17 milyar üretiliyor

Sektör cirosu: 4 milyar TL İstihdam: 100 bin kişi İşletme sayısı: 1.046 Yıllık üretim: 17.2 milyar adet Yıllık ihracat: 275 milyon dolar 3 aylık ihr.: 65 milyon dolar