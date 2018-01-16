Öğrencilere karne indirimi yapılacak

İSTANBUL, (DHA)-SÖMESTR tatili yaklaşırken birçok çocuk ve genç öğrenci eğlence merkezlerine akın edecek.

2 yıl üst üste Avrupa\'nın en iyi ilk 10\'u arasına giren Tema Park\'ın yanı sıra teraryum ve akvaryumda 100 egzotik canlıyı barındıran eğlence merkezi Vialand de sömestr hediyesi olarak karnesi ile gelen öğrenciler ve ebeveynlere indirim yapacağını duyurdu. 19 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak kampanyada biletler 44,99 Türk Lirası\'na düşürülecek.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE SÜRPRİZ AKTİVİTELER VAR

Bunun yanı sıra kaliteli vakit geçirmek isteyen ve değişik aktiviteler yapmak isteyen öğrenciler için de atölye etkinlikleri düzenlenecek. 20-21 Ocak tarihlerinde Bilim Atölyesi düzenlenecekken, 27-28 Ocak tarihlerinde Emoji Yastık Yapımı etkinliklerinin yer aldığı atölye çalışmaları da devam edecek. Çocuklar için dans yarışmaları düzenlenirken, yüz boyama ve sürpriz aktiviteler gerçekleştirecek özel ekip ise 24-25 Ocak ve 1-4 Şubat tarihleri arasında Vialand Alışveriş Merkezi’nde olacak.

Kampanyadan yararlanan gençler Fatih Sultan Mehmet\'in, İstanbul\'u fethini insansı robotlarla anlatan \'Fatih\'in Rüyası’nı keşfe çıkıp, dev King Kong ünitesinde eğlenceli dakikalar yaşayacaklar. Jungle İstanbul için 19 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında karnesiyle gelen öğrenciler ve yanında gelen aileleri için giriş ücreti ise kişibaşı 9 TL olacak. Tema Park ve Jungle İstanbul, sömestir tatili boyunca haftanın 7 günü hizmet verecek.