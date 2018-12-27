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Eğitim

Öğrencilerden turşu ile yardım

İSTANBUL, (DHA)- İSTEK Uluğbey Anaokulu öğrencileri kendi kurdukları turşuları satarak buradan elde ettikleri geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışladı

27 Aralık 2018 17:31

İSTANBUL, (DHA)- İSTEK Uluğbey Anaokulu öğrencileri kendi kurdukları turşuları satarak buradan elde ettikleri geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışladı.

Yaşları 4-6 arasında değişen İSTEK Uluğbey Anaokulu öğrencileri, mutfak etkinliği dersinde örnek bir çalışmaya imza attılar. Öğrenciler, düzenli olarak yaptıkları mutfak etkinliklerinde bu ay turşu kurmayı öğrendi. Kendi kurdukları turşuları öğretmenlerine ve ailelerine satan öğrenciler, elde ettikleri geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışladı.

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