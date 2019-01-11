Öğrencilerden organik üretim

İSTANBUL ,(DHA)- Gıda Bilimi ve Teknolojisi dersi öğrencileri, peynir, probiyotik kefir, ekşi mayalı ekmek, katkısız ve koruyucusuz sucuk, turşu, tarhana, boza, diyabetik ve reçel ürettiler. Tamamı organik olan ürünler, düzenlenen tadım etkinliğinde ziyaretçilerden tam not aldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ‘Gıda Bilimi ve Teknolojisi’ dersi kapsamında organik üretim yaptılar. Peynirden kefire birçok ürün için tadım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, GSF Dekanı Prof. Dr. Kamuran Güçlü, GSF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erol Yıldır, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Olum, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Etkinlik kapsamında üretilen organik peynir, probiyotik kefir, ekşi mayalı ekmek, katkısız ve koruyucusuz sucuk, turşu, tarhana, organik boza, diyabetik ve organik reçelin sunumları ve tadımları yapıldı.

Gıda tadım etkinliği ile Türkiye\'de sağlıklı gıdaların üretimine ve tüketimine dikkat çekmek istediklerini belirten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Doğan, hedeflerinin organik gıda bilincini tüm Türkiye’ye kazandırmak olduğunu anlattı.

EKMEKDE EKŞİ MAYA KULLANDIK

Sağlıklı gıda üretiminin yanı sıra sağlıklı gıda tüketiminin önemli olduğuna vurgu yapan Doğan, \"Sağlıklı gıdaların tüketiciler tarafından iyi tanınması gerekiyor. Bu nedenle biz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm öğrencilerine önce iyi birer tüketici ve sonrasında iyi birer üretici olmasını öğütlüyoruz. Bu nedenle ürettiğimiz tüm ürünler; sağlıklı ve güvenli gıda süreçleri dikkate alınarak üretildi. Örneğin; ekmek üretiminde ekşi maya kullandık. Çok güzel lezzet yakalamanın yanı sıra sağlık açısından da yararlı bir ürün oldu. Tüm bu gayretli çalışmalar ile bilinçli üretici ve tüketici olarak yetişen öğrencilerimiz sektörde farkındalık yaratacaklardır\" dedi.