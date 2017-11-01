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Bilim / Teknoloji

Öğrenciler yazdıkları oyunları Games Week İstanbul’da sergileyecek

İSTANBUL, (DHA)- OYUN dünyasını bir araya getirecek CNR Games Week İstanbul kapsamında  Nişantaşı Üniversitesi‘nde üretilen VR ve oyun yazılımları katılımcılara sunulacak

01 Kasım 2017 14:10

İSTANBUL, (DHA)- OYUN dünyasını bir araya getirecek CNR Games Week İstanbul kapsamında  Nişantaşı Üniversitesi‘nde üretilen VR ve oyun yazılımları katılımcılara sunulacak. Nish partner projesi kapsamında Türkiye Drone Ligi ile ortak hareket eden üniversite dünyadaki drone tutkunlarına da ulaşacak.

CNR EXPO Yeşilköy’de yarın başlayacak fuarın amacı Türk oyun geliştiricilerinin teknik, sosyal ve ekonomik gelişimini hızlandırmak ve standartlarını, başarılarını ve uluslararası ölçekte popülerliğini arttırmak. Geniş kapsamlı ulusal katılımın olacağı fuar Finlandiya, İran, Hindistan, Çin, Norveç ve Rusya\'daki oyun geliştiricilerine de ev sahipliği yapacak.

Nişantaşı Üniversitesi ile Vancouver Film School’un da katılacağı fuarda Nişantaşı Üniversitesi‘nde üretilen VR ve oyun yazılımları katılımcılara sunulacak. Nish partner projesi kapsamında Türkiye Drone Ligi ile ortak hareket eden Nişantaşı Üniversitesi dünyadaki drone tutkunlarına da ulaşacak.

Drone yarışı ile sporunu Türkiye’de ilk kez gerçekleştiren Türkiye Drone Ligi (TDL) ise drone yarışlarını, teknolojik bir şov yarışı olan \'Dronemanya\' ile farklı içeriklerle izleyiciler ile buluşturacak. Daha önce sergilediği ilk 2 şov yarışıyla 150 bin kişilik izleyici kitlesine ulaşan TDL- Dronemanya üçüncü yarışını fuar kapsamında gerçekleştirecek.

TÜRKİYE DRONE LİGİ - DRONEMANYA’DA NELER OLACAK?

Bin 300 metrekare alan üzerinde uv ve led ışıklarla aydınlatılmış, 13 farklı engelle kurulan pistte Türkiye Drone Ligi’nin en deneyimli 6 FPV ( First Person View) drone pilotu 150 / 200  km/h süratlerde yarışacak ve freestyle uçuşlar gerçekleştirecek. TDL pistlerinde eğitmenler, boş zamanların tümünde katılımcılara ücretsiz drone uçuş eğitimi verecek. Kişiyi tanıyan ve komutlarını takip eden Spark dronelar ve Spider Man drone ile şov uçuşlarının yapılacağı fuarda ayrıca katılımcılar ilk kez kendi dronelarını getirerek pistte yarış heyecanı yaşayabilecek.

CNR Games Week İstanbul 5 Kasım 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAFLI)

 

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