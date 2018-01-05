Sinema eleştirmeni Alper Turgut, 93 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul'un ardından sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu. Özkul'un "Hababam Sınıfı" serisinde "Mahmut Hoca" karakterini canlandırdığını hatırlatan Turgut, "Öğrenciler tek tek tüydü, eee hoca durur mu; aç kapıyı Veysel Efendi, Mahmut Hoca da gidiyor" diye yazdı.

Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri "Hababam Sınıfı"nın sinema uyarlamasında rol alan Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Feridun Şavlı da geçen senelerde hayatını kaybetmişti.