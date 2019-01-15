Öğrenciler köylerine kar üstü araçla ulaştırıldı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, merkeze ve Tekman ilçesine bağlı köy ve mezralarda oturan öğrenciler, kış mevsiminde yollar kapalı olduğu için, eğitimlerini sürdükleri kent merkezindeki okullara kar üstü araçlarla götürülüyor, aynı şekilde evlerine dönüyor.

Erzurum merkeze ve Tekman ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda oturan, eğitimlerini kent merkezindeki ilkokul ve ortaokullarda sürdüren öğrenciler, kış mevsiminde yollar kapalı olduğu için ya yakınlarının yanında ya da kiraladıkları evlerde kalıyor. Çocuklar, yarıyıl tatili öncesi fırtınanın taşıdığı kar nedeniyle yolları sürekli kapalı olan köy ve mezralara kar üstü araçlarla taşınıyor. İkinci yarıyıl başlamadan önce de kent merkezine yine aynı araçlarla getiriliyor.

Kent merkezindeki çeşitli ortaokul ve ilkokullarda öğrenim gören 21 öğrenci, bu şekilde taşınıyor. Bu öğrencilerden merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Tekman ilçesinin Taşkesen köyüne bağlı Şahvelat mezrasında oturan 7 öğrenci, yarıyıl tatili öncesi yeni Tekman karayolu üzerindeki Toparlak köyünden alındı. Öğrenciler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ne ait kar üstü araçla mezraya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Palandöken\'in karlı doruklarını aşan Yaşar Oğan yönetimindeki kar üstü araç, öğrencileri yaklaşık 3 saat süren zorlu yolculuğun ardından evlerine ulaştırdı. Öğrencileri bırakıp geri dönen araç, merkeze bağlı Aziziye ve Çakalok ile Tekman ilçesinin İncesu ile Küçük Geçit mezralarında oturan 14 öğrenciyi de evlerine götürecek.

TATİL BİTİMİNDE AYNI ARAÇLA DÖNECEKLER

Öğrencilerle birlikte yolculuk yapan Şahvelat mezrasında oturan İlhami Gürbüz, kışın tek ulaşım aracı olarak kar üstü aracı kullandıklarını söyledi. Gürbüz, \"Okula giden çocuklar ya kent merkezindeki akrabalarımızın yanında ya da kiraladığımız evlerde kalıyor. Çocuklar, 15 günlük yarıyıl ve yaz tatillerinde köye dönüyor. Yolumuz Palandöken Kayak Merkezi\'nin hemen arkasından geçiyor. Bu yolda fırtına hiç eksik olmaz ve yolumuz açılamaz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi bizleri acil durumlarda kar üstü araçlarla taşıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Kar üstü aracın işlerinin yoğun olması nedeniyle öğrencilerimiz birkaç gün erken tatile giriyor. Tatilin bitimine bir gün kala öğrenciler yine kar üstü araçla Erzurum\'a taşınacak\" diye konuştu.

​Kazım Yurdalan Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Mert Gürbüz ise ilk zamanlar kar üstü araçla yolculuk yaparken çok korktuğunu, fakat alıştığını ifade etti. Gürbüz, \"Erzurum\'da teyzemlerin yanında kalıyorum. 15 tatil nedeniyle köyümüze gidiyoruz. Yolumuz kardan kapalı olduğu için her yıl olduğu gibi bu yıl da karüstü araçla gidiyoruz. Hepimiz alıştık. Kar üstü araç, uçurumun kenarından geçse de korkmuyoruz. Yolculuk kar ve sis arasında olunca zor oluyor. Evimize döndüğümüz için mutluyuz. Ailemizi çok özledik\" dedi.

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