Öğrenciler için ekonomik kırtasiye sepeti

İSTANBUL, (DHA)- Perakende sektörünün markalarından CarrefourSA, 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala aile bütçesine destek olmak amacıyla, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ürünlerden bir sepet oluşturdu. CarrefourSA, yapılacak her 40 TL ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 TL’siyle UNİCEF’in tarımda mevsimlik çocuk işçiliğini önlemek için yaptığı çalışmalara destek sağlıyor.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrencilerin ve ailelerin kırtasiye telaşı başlıyor. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA\' da ve carrefoursa.com’da anaokulundan üniversiteye değin tüm öğrencilerin ilgisini çeken kırtasiye malzemeleri yer alıyor. CarrefourSA, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul dönemi boyunca ihtiyaç duyulan ayakkabıdan iç çamaşırına, çoraptan eşofmana onlarca güvenli tekstil ürününü uygun fiyatlar ile öğrencilerin ve velilerin beğenisine sunuyor.

KARTALLIOĞLU: OKUL ALIŞVERİŞİNİ YÜK OLMAKTAN ÇIKARMAK İSTİYORUZ

Türkiye’de milyonlarca veli için ekstra yük olarak algılanan okul öncesi alışverişi keyifli hale getirmek istediklerini belirten CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Çocuklarımız için kırtasiye ürünlerini çok önemsiyoruz. Her yıl olduğu gibi yakın zamanda başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için tüm ihtiyaçların karşılanacağı hem keyifli hem tasarruflu bir alışveriş ortamı sunuyoruz. Her öğrenci yeni dönem öncesinde kaliteli ürünler almak istiyor. Veliler de bütçeleri doğrultusunda çocukları için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda CarrefourSA olarak okul öncesi binlerce üründe ailelerin tasarruf edeceği bir fiyat politikası uyguluyoruz. Uygun fiyatlarımızın yanı sıra sunduğumuz finansal kampanyalar ve CarrefourSA Kart puan avantajları ile müşterilerimize CarrefourSA’dan alışveriş yapmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz.”

Her yıl eylül ayında ekonomik anlamda ciddi bir hareketlilik olduğunu ifade eden Kartallıoğlu, “Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde 15 milyonu aşkın öğrencinin kırtasiye ve tekstil alışverişi yaptığını düşünürsek doğrudan ve dolaylı birçok sektöre katkı sağlanan bir dönemden bahsediyoruz. Birçok sektörün olumlu anlamda doğrudan etkilendiği bu dönemde velilerimiz çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapıyor. CarrefourSA olarak bu bilinçle hareket ediyor ve her zaman olduğu gibi bu dönemde de güvenilir, hesaplı ve bol çeşitli kırtasiye alışverişinin adresi oluyoruz.” diye konuştu.

ÜRÜNLER AB STANDARTLARINDA

CarrefourSA\'daki ürünlerin, Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporlarının CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip, onaylandığı belirtildi. Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşan bir sepet, CarrefourSA’da 65 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

ALIŞVERİŞLERE PARA PUAN

4-30 Eylül 2018 tarihleri arasında CarrefourSA kartla tek seferde yapılacak 150 TL alışverişe 25TL, 250TL alışverişe 50 TL, 500 TL alışverişe 100 TL puan hediye ediliyor. 150 TL ve üzeri alışverişe vade farksız 12 taksit imkanı verilirken 50 TL ve üzeri alışverişlerde vade farksız 6 taksit fırsatı sunuluyor. Ayrıca 250 TLve üzeri ilk alışverişe ise 10 TLchip para hediye ediliyor.

UNICEF VE TOG’A KATKI

CarrefourSA marketleri ve www.carrefoursa.com üzerinden yapılacak her 40 TL ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 TL’si UNİCEF’in tarımda mevsimlik çocuk işçiliğini önlemek için yaptığı çalışmalara destek sağlıyor. CarrefourSA ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı ( TOG ) işbirliği ile 20 TL ve 40 TL’lik kırtasiye paketlerini satışa sunuyor. Bu paketlerden elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor.

(FOTOĞRAF)