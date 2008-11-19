Öğrenciler hayal kurmayı bilmiyor

İlköğretim 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin haftada bir saat gördükleri "Oku, Düşün, Paylaş" dersi öğrencilerin hayal kurmayı bilmediklerini gösteriyor.



Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Hayal Ortakları Derneği ortak bir projeye imza attı. Bu proje ilköğretim 7 ve 8. sınıf öğrencilerine haftada bir saat "Oku, Düşün, Paylaş" adını taşıyan dersin Türkçe derslerinden birinde işlenmesiydi. İlk dersleri Young Guru Academy'nin (YGA) "geleceğin liderleri" olarak seçtiği üniversiteden yeni mezun iki genç, gönüllü olarak Denizli ve Adana'da verdi. Bu yıl da bir başka gönüllü Marmara Üniversitesi mezunu Volkan Yıldırım, Rize'de beş ilköğretim okulunda bu dersleri işliyor. Dersler yalnızca YGA'nın gönüllüleri tarafından değil, onların eğittiği Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra Türkçe öğretmenleri tarafından da sürdürülüyor. Şu anda bu dersler 22 ildeki ilköğretim okullarında kurulan 62 "Yaratıcı Kütüphane"de işleniyor.



Sadece meslek biliyorlar



Volkan Yıldırım, öğrencilerin hayal kurmak konusunda zorlandıklarını dile getirerek, öğrencilere ilk olarak özgür düşünmeyi ve düşündüklerini ifade edebilmeyi öğrettiklerini söylüyor: "Onlara farklılıkları ve farklı düşünmeyi, yani kutunun dışına çıkabilmeyi gösteriyoruz. Amaç kendine güvenen, başkalarını saygı ile dinleyebilen, kendini ifade edebilen, yaratıcı düşünebilen ve yarattıklarını ortaya koyabilen bireyler yetiştirmek. Zaten dersimiz oku, düşün, paylaş. Biz onların okumayı sevmelerini, düşünmelerini ve sonra bu düşüncelerini diğerleri ile paylaşabilmelerini hedefliyoruz." Yıldırım öğrencilerin ilk derslerde hayal kurmaktan ne kadar uzak olduklarını gördüğünü dile getiriyor: "Hayalleri olarak meslek sıralıyor, SBS'den iyi not almayı söylüyorlar" diyor.



En fazla ODTÜ'den çıkıyor



YGA'nın geleceğin liderleri olarak seçtiği öğrenciler arasında ilk sırayı ODTÜ'lüler alıyor. Boğaziçi, Bilkent, Koç, Sabancı, Marmara, Hacettepe, İstanbul Teknik ve Galatasaray üniversiteleri ODTÜ'yü izliyor. Fakültelerde ilk sırada mühendislikler geliyor