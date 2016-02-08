Öğrenciler bugün ders başı yaptı; 4 ilde okullar yarın açılacak

Yarıyıl tatilinin ardından, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen için bugün başladı. Ancak okulun ilk günüde Erzincan, Bayburt Kars ve Ağrı’da okullar kar yağışı nedeniyle bir gün daha geç açılacak.

Okul öncesinde 1 milyon 181 bin 143, ilkokulda 5 milyon 360 bin 703, ortaokulda 4 milyon 873 bin 431, orta öğretimde 4 milyon 244 bin 699 öğrenci ile açık öğretimde okuyanlar da dahil olmak üzere 17 milyon 535 bin 236 öğrenci ve 985 bin 362 öğretmenin, 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili, bugün sona erdi. Birçok kentte öğrenciler ders başı yaparken Erzincan, Kars, Bayburt ve Ağrı’da Valilik tarafından yapılan duyuruda kar nedeniyle okulların 9 Şubat’ta açılacağı belirtildi.

Okullar 17 Haziran'da kapanacak

Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi, 17 Haziran Cuma günü sona erecek. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. 8. sınıf öğrencileri TEOG kapsamında 27-28 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Mazeret sınavları da 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 13 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran'da, 5 oturumda gerçekleştirilecek.

Güneydoğu’da 144 bin öğrenci gidemedi

Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit, Şırnak'ın Cizre ve Silopi gibi ilçelerinde eylül ayından beri yaşanan çatışmalar nedeniyle 114 bin öğrenci okula gidemedi. Eğitim yılının birinci döneminin kapandığı 22 Ocak'ta, Cizre'de 104 okulda öğrenim gören 41 bin 127 öğrenci, Silopi'de 68 okulda öğrenim gören 39 bin 128 öğrenci, Sur ve Nusaybin'de 10'ar bin öğrenci karne alamadı.

Bakanlık, 19 Ocak'ta bir açıklama yaparak, eğitimden mahrum kalan öğrencilere telafi eğitimi verileceğini duyurdu. Bunun için Sur, Dargeçit, Nusaybin, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde eğitimin başlatılması için valiliklere yazı gönderildi. 25 Ocak Pazartesi günü Diyarbakır, Mardin ve Batman'da telafi eğitimleri başladı. Ancak telafi eğitimi amacına ulaşamadı. 114 bin öğrenciden sadece 5 bine yakınına 10 günlük telafi eğitimi verilebildi. İdil'deki öğrencilerden sadece 500'ü, 27 bin öğrencinin telafi eğitimi alması gereken Nusaybin'den sadece bin 500'ü Mardin'in Midyat ilçesinde telafi eğitimine başladı. 80 binden fazla çocuğun okula gidemediği Cizre ve Silopi ilçesinden ise sadece bin 559 öğrenci Batman'da, 10 binden fazla çocuğun okuldan mahrum kaldığı Sur'da ise bine yakın öğrenci Yenişehir ilçesinde telafi eğitimi alabildi.