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Eğitim

Öğrenciler, başarılı isimleri kapıdan öğreniyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'daki Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda başlatılan 'Sınıf Kapısı Giydirme Projesi' sayesinde öğrenciler ve veliler, başarı sağlamış kişileri tanıma fırsatı yakalıyor

28 Kasım 2017 15:51

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'daki Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu\'nda başlatılan \'Sınıf Kapısı Giydirme Projesi\' sayesinde öğrenciler ve veliler, başarı sağlamış kişileri tanıma fırsatı yakalıyor.
Atakum ilçesinde bulunan, 2 yıl önce eğitim- öğretime açılan 1330 öğrencinin bulunduğu Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu\'nda \'Sınıf Kapısı Giydirme Projesi\' başlatıldı. Projedeki amaçlarının spor, ekonomi, akademik ve uluslararası alanlarda başarı sağlamış insanları öğrencilere tanıtmak olduğunu söyleyen okul müdürü Nihat Albayrak, \"Öğrencilerimize kendi tarihimizde ve günümüzde başarı sağlamış şahsiyetleri tanıtma amaçlı \'Sınıf Kapısı Giydirme Projesi\' yaptık. Bizim bu projede amacımız spor, ekonomi, akademik ve uluslararası alanlarda başarı sağlamış kendi insanımızı çocuklara tanıtmak. Bu kişilerin bilgileriyle ilgili hem görsel hem de yazılı olarak sınıf kapılarının arkasında öz geçmişleri var. Ayrıca bu isimler sınıf isimleri olarak da kullanılıyor. Çocuklarımız bu şekilde başarılı insanları kendileriyle özleştirip kendileri de bu başarıyı yakalayabilirler\" dedi.
Hazırlanan proje ile öğrencilerin yanı sıra velilerin de birçok ünlü ismi tanıdığını ve hayatını öğrendiğini söyleyen müdür Nihat Albayrak, \"Aliya İzzetbegoviç\'den Kenan Sofuoğlu\'a Arda Turan\'dan Recep Kara\'ya İbn-i Sina\'dan Mehmet Akif Ersoy gibi her alandaki geçmişte ve günümüzde başarı sağlamış bütün insanlarımızın 44 sınıfta tanıtımı var. Bunları 2 senede bir yenileyeceğiz. Sınıf kapılarında ki asılı olanlara öğrenciler haricinde öğretmenlerimiz ve velilerimizde ilgi gösteriyor\" diye konuştu.

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