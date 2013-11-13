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Yaşam

Öğrenci yurdunda intihar

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Bursalı Ali Eroğlu adlı Türk öğrenci dün akşam yurtta canına kıydı

13 Kasım 2013 13:06

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne bu yıl kaydolan hazırlık sınıfı öğrencisi Ali Eroğlu, kaldığı üniversite yurdunun banyosunda kendini iple asarak intihar etti.

Ali Eroğlu'nun Çin Dili ve Edebiyatı bölümünü okumak üzere üniversiteye kayıt yaptırdığı öğrenildi. İntihar nedeni henüz bilinmeyen Eroğlu'nun cansız bedeni, üniversite yurdundan alınarak morga kaldırıldı. Bişkek'te eğitim gören Türk arkadaşlarını üzüntüye boğan intiharla ilgili Bişkek polisi soruşturma başlattı.

 

Rektör Balcı: Üniversitemiz tarihindeki ilk intihar vakası

 

Konu ile ilgili görüştüğümüz Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, olaydan dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını ve ailesine de haber verildiğini söyledi. Olayın intihar olduğundan emin olunduğunu kaydeden Rektör Balcı, üniversite tarihinde böyle bir intihar vakasının ilk kez yaşandığını ifade etti.

 

'Banyoya girmiş suyu ve müziği açmış'

 

Balcı, ''Öğrenci, odasında bulunan banyoda iple demire kendini asarak intihar etmiş. Arkadaşları içeriden su ve müzik sesi geldiği için banyo yaptığını düşünmüş. Ancak bir süre sonra çıkmayınca arkadaşları görevlilere haber vermiş ve kapı kırılarak içeri girilmiş" dedi.

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