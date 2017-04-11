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Yaşam

Öğrenci servisi TIR'a çarptı: 2 öğrenci yaşamını yitirdi

Kazada 9 kişi yaralandı

11 Nisan 2017 22:44

Kayseri’nin Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi'nde öğrencileri okullara götüren taşımalı servis midibüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan servis şoförü 59 yaşındaki Mustafa Sarıçiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Rifat Öztürk kaza yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra yaşamını yitirenlerin sayısı  2'ye çıkarken, 9 yaralının tedavileri sürüyor.
 

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