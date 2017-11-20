Öğrenci korusu, öğretmenleri için şarkı söyledi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta \'24 Kasım Öğretmenler Günü\' etkinlikleri kapsamında 15 okuldan 20\'şer öğrencinin katılım sağlayarak oluşturduğu 300 kişilik müzik korusu, \'Öğretmen Marşı\'nı söyledi.

Kent merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. VakıfBank Namık Kemal İlkokulu\'nda başlayan yürüyüşe İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Yürüyüş sırasında kaldırımlarda bulunan öğrenciler öğretmenlerini alkışlayarak, \'Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin mimarıdır\' yazılı döviz açtı. Cumhuriyet Meydanı\'nda son bulan kortej yürüyüşünde, 15 ilköğretim okulundan 20\'şer öğrencinin katılımıyla 300 kişiden oluşturulan müzik korosu \'Öğretmen Marşı\'nı ve \'Öğretmenim, Canım Benim\' şarkısını söyledi. Programa katılan öğretmenler ise öğrencilerin söyledikleri şarkıya eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Yazıcı, \"Geleceğin mesleklerini kuran, geleceğin çocukları yetiştiren, çok değerli meslektaşlarımızın gurur günlerinden bir tanesi. Haftamız her birimiz için hayırlı olsun. Mesleğimizin kutsiyeti içerisinde görevlerini en iyi şekilde yürüten çok kıymetli meslektaşlarımın bu güzel günlerini kutluyorum\" dedi.

Programa daha sonra Tokat Valisi Ömer Toraman da katılarak öğrenci ve öğretmelerle fotoğraf çektirdi.



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