'Öğrenci Dostu Şehirler' sıralandı; bu yıl Ankara 10'uncu sıradan 2'nci sıraya yükseldi

81 ildeki 125 devlet ve 67 vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39 bin 386 öğrenciden elde edilen verilerle her sene yapılan “Öğrenci Dostu Şehirler” araştırmasında Ankara; 2017 yılında sekizinci, 2018 yılında 11. 2019 yılında ise 10. sırada yer almıştı.

Ankara’da geçtiğimiz yıl içerisinde 60 TL’ye 200 binişlik aylık abonman kart uygulamasıyla Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımlarından biri Ankara'da yürürlüğe girmiş, Belediye Meclisi’nden karar alınarak öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli su faturası uygulaması başlatılmıştı. Bunların yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’de ücretsiz ring servisleri başlatılmış, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne öğrencilerin isteği doğrultusunda ekspres hat açılmıştı. Kış aylarında üniversite kampüslerinin girişlerinde öğrencilere yapılan sıcak çorba dağıtımı kamuoyunda büyük ilgi görürken Ankara’da öğrencilere sunulan ücretsiz çamaşır yıkama ve ütü hizmeti ise devam ediyor.

Bu gelişmelerin ardından 'Öğrenci Dostu Şehirler' sıralamasında kendisini ikinci sıraya yükseltti.

Yapılan araştırma sonucunda Eskişehir; 2017,2018 ve 2019’da olduğu gibi, bu sene de Öğrenci Dostu Şehirler sıralamasında birinci oldu.

Öğrencilerin en çok memnun olduğu şehirler Eskişehir, Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, Edirne, Aydın ve Tekirdağ oldu.

Yapılan ankette en yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin olduğu şehirler ise sırasıyla Aksaray, Ağrı, Afyonkarahisar, Iğdır, Bitlis, Yozgat, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl, Şırnak ve Hakkari oldu.