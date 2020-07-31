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Yaşam

'Öğrenci Dostu Şehirler' sıralandı; bu yıl Ankara 10'uncu sıradan 2'nci sıraya yükseldi

31 Temmuz 2020 18:09

Türkiye’de üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız araştırma laboratuvarı Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) her sene yayınladığı “Öğrenci Dostu Şehirler” sıralamasında 2019 yılında 10. sırada olan Ankara, 2020 yılında 2'nci sıraya yükseldi. Eskişehir birinciliği kaptırmazken, İstanbul 5'inci sırada yer aldı.  

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