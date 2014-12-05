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Yaşam

Öğrenci annesinden kadın öğretmene dayak

Denizli'de bir öğretmen öğrenci velisinin fiziksel ve sözlü saldırısına uğradığını ileri sürüp Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu

05 Aralık 2014 12:41

Denizli’nin Baklan İlçesi’nde bir ilkokulda İngilizce öğretmeni Ebru Koç Acar, kadın velinin fiziksel ve sözlü saldırısına uğradığını ileri sürüp Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dört yıllık İngilizce öğretmeni Ebru Koç Acar, Dağal Mahallesi’ndeki bir ilkokulda üç ay önce göreve başladı. Ebru Koç Acar, verdiği ödevi yapmayan üçüncü sınıftaki öğrencisi 9 yaşındaki M.E ile konuştu. Durumdan haberdar olan öğrencinin velisi G.E. dün okula gelerek iddiaya göre tartıştığı Acar’a yumruk attı. Çal Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunan Acar, bugün Eğitim-Sen Denizli Şubesi Kadın Sekreteri Gamze Aksu Karagöz ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

 

Öğrenciler önünde dayak

 

Olayı kınayan Karagöz, "Evde, sokakta, okulda nerede olursa olsun öğretmene şiddet kabul edilemez. Bir öğretmen öğrencilerinin gözü önünde dayak yiyor. Bu olayın takipçisi olacağız. Cinsiyetçi ve eril iktidar zihniyetini sürdüren her yapı öğretmenlere yönelik şiddetten sorumludur" dedi.

 

‘Kadının şiddetine uğradım’

 

Şiddete uğradığını iddia eden öğretmen Acar, "Maalesef bir kadın olarak bir kadının şiddetine uğradım. Öğrencim M.E.’ye ödev vermiştim. Ödevini yapmadı. Nedenini sorduğumda yalan söyledi. Ben de kendisine yalan söylemesinin uygun olmadığını onun yüzünden tüm sınıfa olan güvenimin kaybolacağını söyledim. Öğrenci bu konuşmamı annesine anlatmış. Annesi G.E. okula geldi.

 

‘Eril zihniyete sahip bir toplumuz’

 

Daha önce de başka öğretmenlerle sorun yaşadığı için kendisiyle görüşmek istemedim. Sınıfa geldi, bana tehditler yağdırmaya başladı. Jandarmayı arayacağımı söyleyince üzerime yürüdü ve vurdu. Ağır hakaretler yaptı. Erkek egemen toplumuz. Bu konunun üzerinde düşünülmelidir, bana saldıran da kadın. Erkek gibi düşünen kadınlar var maalesef. Şiddet, tüm sorunları çözüyormuş gibi insanların kafasına yerleştirilmiş. İşte Yeni Türkiye bu, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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