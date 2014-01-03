Oğlunun yanında 1 hafta kaldı, evi buz tuttu

Muş'un Zafer Mahallesi'nde oturan İclal Toplu, aynı kentte yaşayan oğlunun yanında 1 hafta kalınca, sobalı evdeki içme suyu boruları soğuktan patladı. Odaları dolduran su buz tutunca, İclal Toplu'nun evi buz pistine dönüştü.

Eşinin vefatından sonra, kent merkezindeki Zafer Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki İclal Toplu, bir hafta önce yine aynı kentte oturan oğlu Bilal Toplu'nun evine gitti. Bir hafta oğlunun yanında kalan İclal Toplu'nun evinin su borularından biri, geceleri sıfırın altında 24 dereceye kadar düşen soğuk havada patladı. Akan su kısa sürede mutfak, banyo, tuvalet, salon ve oturma odasına yayıldı. Daha sonra donan su, evin tabanını 5- 10 santim kalınlığında buzla kapladı.

İtfaiye ekipleri buz tabakasını 5 saatte eritti

Bir hafta sonra dönen İclal Toplu, kapının arkasında oluşan buz tabakası nedeniyle evine giremedi. İclal Toplu'nun çağırdığı oğlu ve torunları balkondaki pencereden girip kazma ve kürekle buzları kırmaya başladı. İki gün uğraşmalarına rağmen, her taraf buz tuttuğu için fazla yol alamayan İclal Toplu'nun yakınları bu kez İtfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, İclal Toplu'nun evindeki buzları 400 kilo ağırlığında olan mazotla çalışan ve sıcak hava veren bir makineyle 5 saatte çözebildi.

İclal Toplu'nun komşuları hayatlarında böyle bir şeye ilk kez tanıklık ettiklerini belirterek, "Ev buz pistini andırıyordu. Görünce hepimiz şaşırdık. Artık korkumuzdan evde sobayı 24 saat yakıyoruz" dediler.

İtfaiye personelinden Akif Bahçıvan da, "Hayatımda birçok eve girip donan su borularını açmıştım ama böylesini görmemiştim. Evin buzlarını 5 saatte çözebildik" diye konuştu.