Oğlunun vefatının ardından ilk kez piste çıkan Sofuoğlu dördüncü oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Malezya'daki 9. ayağında, ABD'li motosikletçi Patrik Jacobsen birinci oldu. Oğlu Hamza'nın vefatının ardından ilk yarışına çıkan sürücüler klasmanı lideri Kenan Sofuoğlu, 4. sırayı elde etti.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Malezya'da yapılan sezonun 9. etabını, CORE Motorsport Tayland takımından ABD'li Patrick Jacobsen kazandı.

Ntvspor'daki habere göre, sezonun 9. yarışı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki 5 bin 543 metrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 14 tur üzerinden düzenlendi.

Mücadeleye ikinci sıradan başlayan Kawasaki Pucetti sürücüsü Kenan Sofuoğlu, kalkışta yerini kaybederek 6'ncılığa geriledi. İlk tur sonunda Patrick Jacobsen liderlikte, MV Agusta Reparto Corse'den Fransız Jules Cluzel ikinci ve İtalyan takım arkadaşı Lorenzo Zanetti üçüncü sırada yer aldı.

Agresif bir sürüş çıkaran Sofuoğlu, üçüncü turda 3'üncülüğe yükselerek ilk iki sıradaki Jacobsen ve Cluzel'e yaklaşsa da rakiplerini geçmeyi başaramadı.

Yarış boyunca Cluzel'i arkasında tutmayı başaran Jacobsen, rakibinin son virajdaki atağına rağmen 30.21.294'lük derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Rakibinin 0.091 saniye gerisinde Cluzel ikinci sırayı elde etti. Son virajda Kenan Sofuoğlu'nu geride bırakan Zanetti, podyumu tamamlayan isim oldu. Oğlu Hamza'nın vefatının ardından ilk yarışına çıkan Kenan Sofuoğlu ise liderin 3.456 saniye arkasında 4. sırayı elde etti.

Puanını 168'e çıkaran Kenan Sofuoğlu, sürücüler klasmanındaki liderliğini korudu. Sıralamada Cluzel, 155 puanla Sofuoğlu'nu takibini sürdürdü.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. yarışı, 20 Eylül'de İspanya'da koşulacak.

SÜRÜCÜLER VE MARKALAR KLASMANI

Sezonun 9. yarışının ardından sürücüler ve markalar klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 168 puan

2. Jules Cluzel (Fransa) - 155

3. Patrick Jacobsen (ABD) - 140

4. Lorenzo Zanetti (İtalya) - 113

5. Gino Rea (Büyük Britanya) - 88

MARKALAR KLASMANI

1. MV Agusta - 173

2. Kawasaki - 172

3. Honda - 152

4. Yamaha – 61

5. Triumph 10