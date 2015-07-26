Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu çocuğunun tabutunu kendisi taşıdı

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 2 ay önce beyin kanaması geçiren ve uzun süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altında olan 4 aylık oğlu Hamza, bugün hayatını kaybetti. Minik Hamza'nın cenazesi akşam saatlerinde özel araçla toprağa verilmek üzere Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi. Hamza'nın tabutunu cenaze namazının kılınacağı Gazi Süleymanpaşa Camii'ne Kenan Sofuoğlu taşıdı. Şampiyon motosikletçi cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babadağı ve Sofuoğlu'nun yakınları katıldı. Kenan Sofuoğlu, cenaze namazının kılındığı sırada gözyaşlarına boğuldu. 4 aylıkken hayata gözlerini yuman Hamza Sofuoğlu'nun cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Akyazı Aile Kabristanlığı'na götürüldü. Oğlunu toprağa vermek için mezarlığa Kenan Sofuoğlu'nun eşi Julia Looman da katıldı. Hamza, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Sofuoğlu'nun kaybettiği yakınları

1999'daki Marmara Depremi'nde Sofuoğlu ailesinin Adapazarı'ndaki evleri çöktü. Aile enkazdan sağ çıktı ama 15 komşuları öldü.

Kenan Sofuoğlu ve iki erkek kardeşi motosiklet tamircisi olan Baba İrfan Sofuoğlu'nun teşvikiyle yarışlara katılmaya başladı. 2001'deki Balkan Şampiyonası'nda Sinan birinci, Kenan ikinci, Bahattin üçüncü oldu.

Bahattin 2002'de otomobil kazasnıda, Sinan 2008'de İzmit Motosiklet Pisti'nde antrenman sırasında öldü. İki oğullarını kaybeden aile, artık Kenan'ın yarışmasını istemiyordu. Kenan aileyi ikna edip pistlere döndü. Dünya şampiyonlukları kazanmaya başladı. Ama şanssızlıklar ailenin peşini bırakmak bilmiyordu. 2011’de babası İrfan Basri Sofuoğlu’nu kanserden kaybetti. Çok geçmeden Sofuoğlu, 'elinde büyüdüm' dediği babaannesi Gülizar Sofuoğlu'nu kaybetti.

Kenan Sofuoğlu, menejeri Hollandalı Julia Looman ile 2014'te evlendi. 14 Mart'ta Hamza doğdu. 2 Mayıs'ta Alanya'da ailece tatil yaparlarken, 48 günlük Hamza, beyin kanaması geçirdi. Hamza bebek, ambulans uçakla İstanbul'a taşınıp ameliyat edilmişti.