Kenan Sofuoğlu ile Julia Looman evlendi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük motosikletçilerden olan ve 3 kez Dünya Süpersport Şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Julia Looman ile Türkiye'de evlendikten sonra İspanya'nın Barcelona kentinde düğün yemeği verdi.

Kenan'ın doğup büyüdüğü kent olan Sakarya'da dün sabah evlenen çift, daha sonra Barcelona'ya gitti. Barcelona'da deniz kıyısındaki bir otele kalan çift, burada evlilik fotoğrafları çektirdi.

İki yıldır nişanlı olan yeni evliler, daha sonra otelde ailelerinden 15 kişiyle özel bir düğün yemeği yedi.

Bu arada Kenan'ın eşi Julia ile hafta sonunda Jerez pistinde yapılacak Dünya Supersport Şampiyonası'nın yarışına katılmak için yarın bu kente gideceği öğrenildi.