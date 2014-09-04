T24 LogoT24 Logo
Spor

Kenan Sofuoğlu ile Julia Looman evlendi

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Hollandalı Julia Looman ile Sakarya'da evlendikten sonra Barcelona'da düğün yemeği verdi

04 Eylül 2014 12:42

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük motosikletçilerden olan ve 3 kez Dünya Süpersport Şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Julia Looman ile Türkiye'de evlendikten sonra İspanya'nın Barcelona kentinde düğün yemeği verdi.

Kenan'ın doğup büyüdüğü kent olan Sakarya'da dün sabah evlenen çift, daha sonra Barcelona'ya gitti. Barcelona'da deniz kıyısındaki bir otele kalan çift, burada evlilik fotoğrafları çektirdi.

İki yıldır nişanlı olan yeni evliler, daha sonra otelde ailelerinden 15 kişiyle özel bir düğün yemeği yedi.

Bu arada Kenan'ın eşi Julia ile hafta sonunda Jerez pistinde yapılacak Dünya Supersport Şampiyonası'nın yarışına katılmak için yarın bu kente gideceği öğrenildi.

 

ETİKETLER

kenan sofuoğlujulia loomanevlendimillimotorcusporcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24