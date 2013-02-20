T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oğlunun ölümünü Facebook'tan öğrendi

ABD'li bir anne haftalardır kayıp olan oğlunun ölümünü bir ay sonra polisin Facebook mesajıyla öğrendi

20 Şubat 2013 15:02

ABD’de yaşayan Anna Lamb-Creasey adlı kadın, ardında iz bırakmadan kaybolan oğlu Rickie'nin üç hafta önce öldüğünü polisin attığı ‘bizi arayın' Facebook mesajıyla öğrendi.

Anne Lamb-Creasey, hastane ve hapishaneleri arayarak oğlunun izini sürmeye çalıştı. Ancak girişimleri başarılı olamadı. Rickie’nin Facebook sayfasına da ‘Neredesin? Sevgiler, Annen” yazan Lamb-Creasey, bir ayın sonunda oğlunun ölümünü polisten gelen Facebook mesajıyla öğrendi.

Lamb-Creasey, polisin ‘bizi arayın mesajı üzerine’ oğlunun cesedinin üç haftadır morgda bekletildiğini öğrendi. Ancak polis resmi hesaptan mesaj atmak yerine Facebook'ta ‘Misty Hancock’ adını kullanan bir çalışanının hesabıyla aileye ulaştı.

Polis, Rickie’nın karşıdan karşıya geçerden bir arabanın çarpması sonucu öldüğünü belirtti.

Olayın ardında Rickie’nin annesi  Anna Lamb-Creasey, “Bana ellerinden geleni yaptıklarını söylediler ama bundan emin değilim. Suçluları takip ediyorlar ama bana ulaşamadılar. 13 yıldır aynı işi yapıyorum, oradan da ulaşabilirlerdi” dedi.

Lamb-Creasey’nin polisten gelen mesajı bir ay sonra görmesinin nedeni ise Facebook’un arkadaş listesinde olmayan kişilerden gelen mesajları ‘diğer mesajlar’ bölümüne yönlendirmesi. Mashable’ın haberine göre, Facebook yabancılardan gelen mesajların ana posta kutusuna düşmesi için kullanıcıları mesaj başına 1 dolarla ücretlendiriyor.

(ntvmsnbc)

ETİKETLER

abdanna lamb creaseyölümrickiefacebookmesajhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24