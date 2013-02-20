Oğlunun ölümünü Facebook'tan öğrendi

ABD’de yaşayan Anna Lamb-Creasey adlı kadın, ardında iz bırakmadan kaybolan oğlu Rickie'nin üç hafta önce öldüğünü polisin attığı ‘bizi arayın' Facebook mesajıyla öğrendi.

Anne Lamb-Creasey, hastane ve hapishaneleri arayarak oğlunun izini sürmeye çalıştı. Ancak girişimleri başarılı olamadı. Rickie’nin Facebook sayfasına da ‘Neredesin? Sevgiler, Annen” yazan Lamb-Creasey, bir ayın sonunda oğlunun ölümünü polisten gelen Facebook mesajıyla öğrendi.

Lamb-Creasey, polisin ‘bizi arayın mesajı üzerine’ oğlunun cesedinin üç haftadır morgda bekletildiğini öğrendi. Ancak polis resmi hesaptan mesaj atmak yerine Facebook'ta ‘Misty Hancock’ adını kullanan bir çalışanının hesabıyla aileye ulaştı.

Polis, Rickie’nın karşıdan karşıya geçerden bir arabanın çarpması sonucu öldüğünü belirtti.



Olayın ardında Rickie’nin annesi Anna Lamb-Creasey, “Bana ellerinden geleni yaptıklarını söylediler ama bundan emin değilim. Suçluları takip ediyorlar ama bana ulaşamadılar. 13 yıldır aynı işi yapıyorum, oradan da ulaşabilirlerdi” dedi.

Lamb-Creasey’nin polisten gelen mesajı bir ay sonra görmesinin nedeni ise Facebook’un arkadaş listesinde olmayan kişilerden gelen mesajları ‘diğer mesajlar’ bölümüne yönlendirmesi. Mashable’ın haberine göre, Facebook yabancılardan gelen mesajların ana posta kutusuna düşmesi için kullanıcıları mesaj başına 1 dolarla ücretlendiriyor.

(ntvmsnbc)