Oğlunun cesedi dere yatağında bulunan babanın yıkıldığı an...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 23 yaşındaki Nihat Tonka'nın cesedi dere yatağında bulundu. Oğlunun cesedini Devlet Hastanesi morgunda teşhis eden baba Enver Tonka, morgun duvarının önünde çömelerek gözyaşı döktü.

DHA'da yer alan habere göre, İnegöl'de sabah saatlerinde işe gidenler, Mobilya Sanayi ile Ağaç İşleri Sanayi sitelerini birbirine bağlayan köprünün altındaki Bedre Deresi içerisinde erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, yüzüstü yatar durumda bulunan cesedi dereden çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken soruşturmaya başlandı. Üzerinden kimlik çıkmadığı için emniyet ekipleri, kayıp başvurusunda bulunan ailelerle temasa geçti. Kayıp başvurusu yapılan ailelerden sonuç çıkmayınca polis, bu kez dün geceden bu yana eve gitmediğini öğrendikleri Nihat Tonka'nın babası Enver Tonka'ya haber verdi. Emniyet ekiplerince morga getirilen Enver Tonka, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Oğlunun cansız bedenini gören baba gözyaşlarına boğuldu.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve yapılan ilk incelemede boğulduğu tespit edilen Nihat Tonka'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.