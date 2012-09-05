Oğlunun cenazesine son anda yetişen Dönmez: Hayatımda ilk kez yenildim

Ergenekon Davası’nın tutuklu sanığı Yarbay Mustafa Dönmez’in, kazada ölen oğlu Alp Kağan’ın cenazesine katılması için Bandırma’ya yaklaşık 2 saat süren deniz yolunun ’güvenli olmadığı’ ve ’kaçabileceği’ gerekçesiyle 7 saatlik karayolundan getirildiği öne sürüldü. Dönmez ikindi üzeri kılınan cenaze namazına yetişemedi, mezarlıkta cenazenin 2.5 saat bekletilmesi sayesinde oğluna son görevi yapabildi. Dönmez, "Şeytanla bile kavga edebileceğimi düşünürdüm, hayatımda ilk kez yenildim" dedi.

Ergenekon Davası’nda yargılanan Yarbay Mustafa Dönmez tutuklu olarak katıldığı duruşmada, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi 3’üncü sınıfta okuyan oğlu 22 yaşındaki Alp Kağan Dönmez’in, staj yapmak için gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de caddeden karşıya geçerken aracın çarpması sonucu öldüğünü öğrendi. Mahkeme, Yarbay Dönmez’e oğlunun cenazesine katılması için 2 günü yol olmak üzere 4 gün izin verdi.

Yarbay Dönmez tutuklu olarak kaldığı Silivri Cezaevi’nden, dün öğle saatlerinde cezaevine ait nakil aracı ile jandarma kontrolünde oğlunun cenaze töreninin yapılacağı Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ne getirildi. Yarbay Dönmez, yaklaşık 7 saat süren yolculuk nedeniyle Hasan Çavuş Camii’nde ikindide yapılan cenaze törenine yetişemeyince, oğlunu son kez ilçe mezarlığında bekletilen tabutunu açarak soğuk yüzünü görebildi. Daha sonra oğlunun mezarına konulmasına yardımcı olan Dönmez, burada baygınlık geçirdi.



Orduevinde yemek yedi, M tipi cezaevinde kaldı



Cenaze töreninden sonra Bandırma’da bulunan Orduevi’ne gelen Yarbay Mustafa Dönmez akşam yemeğini burada yedikten sonra arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti. Dönmez daha sonra 2 günü yol, 2 günü de cenaze izni olmak üzere 4 günlük izinli olmasına rağmen geceyi yine ’güvenlik’ nedeniyle Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi’ne geçirdi.

Geceyi burada geçiren Dönmez, sabah kahvaltısını Orduevi’nde yaptıktan sonra emekli astsubay olan arkadaşı Mustafa Aydın’ın Paşabayır Mahallesi’ndeki evine giderek taziyeleri burada kabul etti.



'Feribot ile gelse cenazeye yetiştirildi'



Tutuklu sanık Yarbay Mustafa Dönmez’in oğlunun cenaze namazını yetişememesi ve cenazenin bekletilmesi yakınları arasında tepkiye neden oldu. Cenaze törenine katılan Dönmez’in yakınları, cezaevi aracının İDO’ya ait feribota alınmadığı için karayoluyla geldiği iddialarını İDO yetkilileri doğrulamadı. Kayıtlarında böyle bir başvurunun hiç bir iskelelerinde olmadığını söyleyen İDO yetkilileri, gerekli belgelerin gösterilmesi gerekli güvenlik önlemlerinin alınması halinde her türlü cezaevi aracının ve ambulansların deniz araçlarında rahatlıkla yolculuk yapabileceğini belirtti.

Yarbay Dönmez’in yaklaşık 7 saat süren karayolu ile Bandırma’da oğlunun cenaze törenine getirilmesine ise ’güvenlik’ gerekçe gösterildi. Tutuklu Yarbay’ın olası bir kaçma ihtimali üzerine karayolu ile getirilmesinin tercih edildiğini belirten Dönmez’in bir yakını şunları söyledi:

"Bu tip olaylarda devlet tutuklu veya hükümlüyü normal şartlarda akaryakıt giderini karşılayıp karayolu ile taşıyor. Deniz veya hava yolu ile yapılacak yolculuklarda ise bilet ücretlerini hükümlü veya tutuklu ödüyor. Güvenlik söz konusu olunca bu kişiler yine karayoluyla getiriliyor. Yarbay Dönmez’i taşıyan nakil aracı Yenikapı’dan saat 14.00’de Bandırma’ya hareket edecek olan feribota bir şekilde yetiştirilebilirdi. Bu feribota yetişilemediğini düşünelim. Pendik’ten Yalova’ya saat 15.15’te feribot vardı. Bu feribota binilmiş olsaydı Dönmez oğlunun cenaze törenine belki camide yetişemezdi ama mezara da en az iki saat erken gelirdi."



Annesi ilaçla sakinleştiriliyor



Bu arada trafik kazasında ölen Alp Kağan Dönmez’in babasından boşanıp ikinci evliliğini yapan annesi Şebnem Karagöz’ün acı haberi duyunca sinir krizi geçirdiği, sakinleştirici iğnelerle kendine getirildiği belirtildi.

İstanbul’dan Bandırma’ya gelen Şebnem Karagöz’ün ’dayanamaz’ denilerek cenaze törenine getirilemediğini söyleyen yakınları, "Alp Kağan annesine de çok düşkündü. O bizim bir tanemizdi. Bakü’ye giderken onu annesi uğurlamıştı. Kazadan 30 dakika öncede telefon ile konuşmuşlardı. Yüreği yanan anneyi sürekli doktor kontrolünde tutuyoruz. İlaçlarla sakinleşiyor. Kendine zarar vermesinden endişe ediyoruz. Bu yüzden Bandırma’da olmasına rağmen cenaze törenine katılamadı. Canı çok yanıyor" diye konuştu.

Evladını önceki gün toprağa veren Dönmez, 'Hayatta şeytanla bile kavga edebileceğimi düşündürdüm ama bu sefer ilk kez yenildiğimi hissediyorum' dedi.



'Şu anda sıfırdayım'



Akşam'ın haberine göre, Ergenekon duruşması sırasında oğlu Alp Kaan Dönmez 'in ölüm haberini alan emekli Yarbay Mustafa Dönmez , duygularını avukatı Serkan Günel'e telefonda dile getirdi. İşte acılı baba Dönmez'in avukatına anlattıkları: 'Ben hayatta şeytanla bile kavga edebileceğimi düşünürdüm ama bu sefer ilk kez yenildiğini hissediyorum. Şu anda sıfırdayım. Kendimi sıfırda hissediyorum. Ben hapisteyken dışarıda kalanları oğluma emanet etmiştim. Oğlum çok olgun, çok zeki bir çocuktu. Hangimiz baba hangimiz oğul anlaşılmazdı. Arkadaş gibiydik.'

'Oğlum staj için Belçika'ya gitmek istemişti. Ben Azerbaycan' da daha iyi inşaatlar olduğu için Azerbaycan 'a gitmesini önerdim. Çok pişmanım, kendimi çok suçlu hissediyorum. Bundan sonra hayatıma nasıl devam ederim, nasıl yaşarım bilmiyorum' demesi üzerine Avukat Serkan Günel de, acılı babayı 'Sıfırdan başlayacağız. Hepimiz yanınızdayız' diye teselli etmeye çalıştı.



Beni bu hale getirdiler



Diğer avukatı Celal Ülgen'le de telefonla görüşen Dönmez, 'Böyle bir acıyı hak etmedim' diye isyan etti. Oğlunun cenazenin bekletilmesine sevindiğini söyleyen Dönmez, 'Cenazesinin bekletilmesini sağlayanlara teşekkür ederim. Oğlumun cenazesine yetişebildiğim için sevinir hale geldim. Durumumu siz takdir edin. Beni bu hale getirdiler' dedi.