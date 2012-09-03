Yarbay Dönmez oğlunun ölüm haberini duruşmada aldı

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Yarbay Mustafa Dönmez oğlunun ölüm haberini duruşma salonunda öğrendi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ergenekon davasının 223'üncü duruşması başladı.

Duruşma başlamadan önce duruşma salonuna alınan sanıkların arasında bulunan tutuklu Yarbay Mustafa Dönmez'e, staj için Azerbaycan'a gittiği öğrenilen 21 yaşındaki oğlu Alp Kaan Dönmez'in, trafik kazasında hayatını kaybettiği haberi verildi.

Tutuklu sanıklardan Tuncay Özkan, sanıklar Mustafa Balbay ve Sevgi Erenerol ile birlikte yanına gittiği Dönmez'e, oğlu Alp Kaan Dönmez'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Haberi alan baba Dönmez, gözyaşı akıtırken, çevresindeki Balbay, Özkan ve Erenerol tarafından teselli edildi. Yarbay Dönmez, duruşma salonundan çıkarıldı.

Bu arada Dönmez'in, oğlunun ölümü nedeniyle mahkemeden yol hariç 2 gün izin aldığı ve bugün Bandırma'da ikindi namazına müteakip kıldırılacak cenaze namazına katılacağı öğrenildi.

Makine mühendisi olduğu ve Azarbeycan'a staj için gittiği belirtilen Alp Kaan Dönmez'in, karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaydediliyor. Kaan'ın cenazesinin Cumartesi akşamı uçakla Türkiye'ye getirildiği ve babası Mustafa Dönmez'in katılabilmesi için cenaze töreninin bugüne ertelendiği bilgisi de alındı.

Mustafa Dönmez'in olanlardan habersiz bir şekilde, duruşmaya öğleden sonra katılacağını bildirdiği ve ancak mahkemenin, huzurda dinlenilecek tanığın kendisiyle ilgili beyanları olduğu gerekçesiyle Dönmez'i, sabah oturumuna çağırdığı da ifade edildi.

Cezaevine götürülen Dönmez'in gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından feribotla Bandırma'ya götürüleceği de öğrenildi.