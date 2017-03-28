Oğlunu öldüren gelinini affetti

Oğlunu öldüren ve iyi halden 15 yıl ceza alan gelini Elif Çırak’ı mahkemede affeden Hacer İlikmen, yaşadıklarını anlattı.

Habertürk'ten Ümran Avcı'ya konuşan İlikmen, “Ben iki evlilik yaptım. İlk kocam, ölen oğlum Suat’ın babasıydı. Ondan çok çektim. Sopa yemedim ama gayri meşru işleri, uyuşturucusu vardı. Mahkemede gelinimi gördüm, haline baktım, sustum. İlk eşimden her şeyi yaşadım bu yüzden gelinimi anlıyordum. Şikâyetçi olmaya vicdanım elvermedi biliyor musun" dedi.

Habertürk'ün haberi şöyle:

Kapı açıldığında Hacer İlikmen yanındaki kadını “Oğlumu öldüren gelinimin ablası. O da gelinim” diyerek tanıştırdı. Elif Çırak’ın ablası Emriye İlikmen, “Bir de benim tarafımdan bakın. Kardeşim, kocasını öldürmüş. Ben ölenin abisiyle evliyim ve hepimiz aynı evdeyiz” diyerek yaşadığı dramı anlatırken kayınvalidesi Hacer İlikmen de, “Sana bu evde kimse yüklenemez” diye teselli ediyor gelinini.

"Sürekli kavga ediyorlardı"

Anne Hacer İlikmen, hikâyeyi başından şöyle anlatıyor: “Suat ile Elif, refakatçi kaldıkları hastanede tanıştı. Hastamızın taburcu olduğu gün kaçıp evlendiler. İlk zamanlar iyilerdi, sonradan araları açıldı. Oğlum doğru dürüst çalışmıyordu. Çok kavga ediyorlardı. ‘Anlaşamıyorsanız ayrılın, birbirinize bu kötülüğü yapmayın’ dedim, dinlemediler.

Kimi zaman Elif gitti, Suat da peşinden gidip getirdi. Çocuğu bana bırakıp kaçtıkları oldu. Bir gece Suat aradı, ‘Karakoldayım, Elif keserle kafamı yardı çocuk yanımda gel al’ dedi... Kavgaların sonu buraya vardı.”

Uyuşturucu kullanıyorlardı

‘Suat ve Elif uyuşturucu kullanıyordu’ diyen İlikmen, korkunç geceyi ise şöyle anlattı: “O gece de uyuşturucu almışlar. O odada ne olduysa kıyamet koptu. Birbirlerine aşağılık laflar ettiler. Mutfakta birbirlerinin boğazına sarıldılar. Zaten Suat’ın boynu hep yırtıktı, Elif tırmalardı. Araya girdim, Emriye polis çağırmaya kalktı.

Suat, ‘Çağırmayın yatacağım’ dedi. Biri bir kenara oturdu, diğeri bir kenara. Elif de düzeldi, Suat da sustu. Çocuğu kanepeye oturturken oldu ne olduysa. Küçük oğlum Samet, ‘Yetişin Elif abla, abimi bıçakladı’ diye feryat etti.

Sırtında bıçakla karısını savundu

Bu arada Emriye İlikmen araya giriyor: “Yaralıydı. ‘Yandım anam’ dedi. Bir döndü odanın içinde. Sonra ‘Bakın Elif ne yaptı?’ dedi. Sırtında bıçakla gelmişti, Elif şoktaydı. Kendini pencereden atacak sandık. Eşim kendine gelsin diye Elif’i tokatlıyordu, Suat ‘Karıma vurma’ dedi. Sonra yere düştü. Elif o sırada Suat’ın üzerine eğildi, ‘Kalk, böyle yapmak istemedim. Senin yüzünden oldu’ diye yakasına yapıştı. Gerçekten de kardeşimin suçu yoktu. O kadar sefalet çek, bir de üzerine küfür ye."

"Vicdanım elvermedi"

Acılı anne gelininden şikâyetçi olmamasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Ben iki evlilik yaptım. İlk kocam, ölen oğlum Suat’ın babasıydı. Ondan çok çektim. Sopa yemedim ama gayri meşru işleri, uyuşturucusu vardı. Mahkemede gelinimi gördüm, haline baktım, sustum. İlk eşimden her şeyi yaşadım bu yüzden gelinimi anlıyordum. Şikâyetçi olmaya vicdanım elvermedi biliyor musun?

Bu gelinim (İlmiye’yi kastediyor), bir de torunum için şikâyetçi olmadım. Bunun için yarı vicdan azabı çektim, yarı çekmedim. Niye? Benim kızım da olabilirdi orada. Oğullarım tepki gösterdi. O yüzden canım çok yanıyor. Ama Elif’in bir suçu var, Suat için uzaklaştırma kararı çıkarmıştı. O dönem ‘Bir daha yanına yaklaştırma’ dedim dinlemedi. O sıra oğlumu AMATEM’e yatıracaktım. Beni dinlemedi.”

"Benim sonum ne olacak?"

Abla Emriye İlikmen ayrı bir dram yaşıyor. Genç kadın, cinayetten sonra değişen hayatlarına ilişkin şunları söyledi: “Bir de benim tarafımdan bakın. Kardeşim onun oğlunu öldürmüş. Ben öldürülenin abisiyle evliyim ve hepimiz aynı evdeyiz. İnsanlar bana yükleniyor. Suat’ın babası babamı tehdit ediliyor, benim başına ne geleceği belli mi? Bursa’dan çıkmak için tek çare bırakıyorlar boşanmak. Bu olaylar yıprattı. Artık kendi derdime düştüm, benim sonum ne olacak diye düşünüyorum.”

İlk duruşmada 15 yıl hapis

Korkunç olay, geçen yıl kasım ayında yaşandı. 26 yaşındaki Elif Çırak, ziyaretine gelen annesi ve kız kardeşinin evde olduğu sırada kendisini dövüp, boğmaya çalışan eşi Suat Çırak’ı (27) bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme, ilk duruşmada kayınvalidesinin de şikâyetçi olmadığı Elif Çırak’a 15 yıl hapis cezası verdi.