Oğlunu günde 49 kez arayan anneye ceza!

Viyanada 32 yaşındaki oğlunu günde 49 kez arayan anneye mahkeme 743 TL para cezası verdi. Oğlunun isyanına kızan anne “Daha da aramam!” dedi.



Avusturya’nın başkenti Viyana’da oğlunu günde 49 kez arayarak bunaltan annenin başı adaletle derde girdi. 32 yaşındaki adam sonunda dayanamayarak aramamasına bir türlü ikna edemediği annesini mahkemeye verdi.



Hâkim oğlunu son 2. 5 yıldır rahatsız eden 73 yaşındaki anneyi suçlu buldu ve tacizden ötürü 360 Euro (743 TL) para cezasına çarptırdı.



Telefondan bıkan adam, “Sadece rahat kalmak istiyorum. Resmen telefon terörü. Artık koca adam oldum. Annem bunu anlamıyor” diye konuştu.



‘Mirasımdan mahrum edeceğim’



Adı açıklanmayan yaşlı kadın kendisini savunurken, “Sadece konuşmak sesini duymak istiyordum. Bir daha asla aramam. Mirasımdan da mahrum edeceğim” ded

