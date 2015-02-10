Oğlunu boğarak öldüren anne: Kulağı ve kafası çok büyümüştü, çirkin oldu

10 yaşındaki öz oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldüren Nurhan S. isimli kadının, çocuğunun kulağının ve kafasının çok büyüdüğünden ötürü öldürdüğünü söylediği ifade edildi.

Ankara’da bulunan Gazi Hastanesi’nde estetik ameliyat yüzünden bir anne 10 yaşındaki öz oğlunu kendi elleriyle öldürdü. Nurhan S. isimli kadın, 10 yaşındaki oğlu O.S’nin kepçe kulak problemi olduğunu ve bu durumun çocuğun okulda başarısını ve arkadaşlık ilişkilerini etkilediğini belirterek, daha önce kendisinin de doktoru olan Prof. Dr. Metin Yılmaz’a getirdi. Kulağın operasyonla düzeltilebileceği belirlenince, O.S. hastanenin Kulak-Burun-Boğaz (KBB) servisine yatırıldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 6 Şubat Cuma günü ameliyat edilen O.S, başarılı geçen operasyonun ardından, yataklı servise alındı.

Oğlunun elinden tutup, tuvalete götürdü

Önceki gece saat 02.00 sularında, servis katından zemin kata inen anne, oğul, el ele asansörlerin bulunduğu ara koridorda bir süre gezindi. Daha sonra O.S.’yi kadın tuvaletine götüren anne Nurhan S., tuvalette başından çıkardığı eşarbı ile oğlunu boğarak öldürdü.



Daha sonra hastaneden kaçarak Konya Yolu üzerinde araçların önüne atlayan Nurhan S., acil servise kaldırıldı. Burada çocuğunu tuvalette boğarak öldürdüğünü söyleyen Nurhan S.’nin beyanı doğrultusunda tuvaleti kontrol eden hastane yetkilileri, çocuğun cansız bedenini buldu.

'Annenin daha önce psikiyatrik sorunu yok'

Hastaneye gelen polis ekipleri, Nurhan S.’yi gözaltına aldı. Küçük çocuğun cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Gazi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kadriye Altok, olayın ardından hastanede “acil mavi kod” çağrısı yapıldığını ve ekiplerin hızlıca olay yerine ulaştığını ancak O.S’yi kurtaramadıklarını kaydetti.



Altok, annenin önceden bilinen bir psikiyatrik sorunu olmadığını belirterek, “Bizim kayıtlarımızda böyle bir bilgi yok. Klinik çalışanlarının değerlendirmelerini istedik. Sorumlu hemşire, çocuğuna son derece ilgili bir anne olduğunu, beraber dolaştıklarını ifade etti” dedi. Çocuğu ameliyat eden Prof. Dr. Metin Yılmaz ise, O.S’nin dün itibarıyla taburculuğunu planladıklarını söyleyerek, ameliyatın ardından herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

'Kulağı ve kafası büyümüştü, çok çirkin oldu'

Anne Nurhan S., dün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nurhan S.’nin, ifadesinde, “Hem kulağı hem kafası büyümüştü. Çok çirkin oldu. Bu çocuğumun psikolojisinin daha da bozulmasına, arkadaşlarının yanında kendisini daha kötü hissetmesine neden olacaktı. Onu kurtarmak için yaptım” dediği öğrenildi. Nurhan S., adliyedeki sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.