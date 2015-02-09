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10 yaşındaki oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldürdü

Ankara'da kulak-burun-boğaz servisinde ameliyat sonrası gözetim altına alınan 10 yaşındaki çocuk, annesi tarafından öldürüldü

09 Şubat 2015 22:52

Ankara Gazi Hastanesi'nde tedavi gören 10 yaşındaki oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi. 

DHA'nın haberine göre, N.S. isimli kadın, 10 yaşındaki oğlu O.S.'yi otoplasti ameliyatı olması için Gazi Hastanesi'nin Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisi'ne yatırdı.

Ameliyattan sonra O.S. gözetim altına alındı. Dün akşam N.S., oğlu O.S.'yi tuvalete götürmek üzere odasından çıkardı. N.S. oğlu O.S.'yi tuvalette boğarak öldürdü.

 

İntihar etmeye çalıştı

 

Hastaneden çıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirtilen N.S., daha sonra acil servise gelerek çocuğunu tuvalette boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Hastane görevlileri, kadının söyledikleri doğrultusunda tuvaleti kontrol ettiklerinde çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Hastaneye gelen polis ekipleri, N.S.'yi gözaltına aldı. Küçük çocuğun cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. N.S. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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