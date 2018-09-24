Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden babayı haberleştiren gazeteci serbest bırakıldı

T24 Haber Merkezi

Liseye giden oğluna pantolon alamamasının ardından intihar eden İ. D.’in haberini yapan gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı. Adliyede ifade veren ve intihar eden babanın ailesiyle yaptığı görüşmelerde 'gizli ses kaydı alıp almadığı' sorulan Demir hakkında 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakma kararı alındı. Demir çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Gözaltındayken T24'ün ulaştığı gazeteci Demir, şu an Körfez İlçe Jandarma Karakolu'nda olduğunu söyleyerek, "Konuşamıyorum" dedi. Hayatını kaybeden babanın oturduğu 17 Ağustos Mahallesi'nin muhtarı Halil Taş da gazeteci Demir'in aileyle yaptığı görüşme sırasında evde olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Dosyaya gizlilik kararı getirildi.

Demir, Kocaeli Zirve gazetesine yaptığı açıklamada ise, "Ekipler önce evime gelmişler, evde olmadığımı öğrendiklerinde beni aradılar, ben de güvenlik güçlerine kendim teslim oldum. Şu anda ifade vermek üzere karakola götürülüyorum" diye konuştu.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına alınan Demir, önce sağlık kontrolüne, daha sonra da Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Demir, tamamlanan işlemleri sonrası Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Demir, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltındaki Demir ile görüştüğünü belirterek, "İfadesinin alındığı ve savcılığa sevkinin yapıldığını söyledi. Demir'e 'Hafize Devrim ile yaptığı görüşmeyi izin almadan kaydettiği ve yayınladığı suçlaması' yöneltilmiş. Demir, 'Kaydı izin alarak yaptım; iki kişi şahittir' dedi" aktarımında bulundu.

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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kocaeli’de liseye giden oğluna pantolon alamamasının ardından canına kıyan babayla ilgili olarak, “Pantolon ajitasyonlu intihar vakıası, iftira kampanyasına dönüştürüldü” yorumunda bulunmuştu.

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’ın intiharın ‘pantolon’la ilgili olduğunu kabul eden açıklamasına rağmen, konuyla ilgili olarak haberlerin ‘art niyetli’ olarak nitelendiren Yalçın, “Arkasında bazı siyasi emellerin olduğu çok net haberden seziliyordu” demişti.

Demir, şu anda gözaltında olduğunu ve ifade verdiğini T24'e anlattı. Evine emniyet ekiplerinin geldiğini ve kendisini aradıklarını söyleyen Demir, "Güvenlik güçlerine kendim teslim oldum" diye konuştu.

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CHP'lilerden tepki

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş gazeteci Demir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yarkadaş, "Merhum İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim'in verdiği demeci haberleştiren ve 'Pantolon alamadığı için intihar etti' haberini yayınlayan Ergün Demir'i gözaltına alarak gerçeğin üstünü örtemezsiniz. Rahmetlinin eşinin ses kayıtları bile ortadayken; neyi saklamaya çalışıyorsunuz?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise yaşanan olaya, "Tuz koktu" yorumunu yaptı.

Özkan, Twitter'dan şunları kaydetti:

"Tuz da kokunca böyle oluyor işte! Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden babanın haberini yapan gazeteci gözaltına alındı."