Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı: ‘Pantolon ajitasyonlu' intihar vakıası, iftira kampanyasına dönüştürüldü

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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kocaeli’de liseye giden oğluna pantolon alamamasının ardından canına kıyan babayla ilgili olarak, “Pantolon ajitasyonlu intihar vakıası, iftira kampanyasına dönüştürüldü” yorumunda bulundu.

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’ın intiharın ‘pantolon’la ilgili olduğunu kabul eden açıklamasına rağmen, konuyla ilgili haberlerin ‘art niyetli’ olarak nitelendiren Yalçın, “Arkasında bazı siyasi emellerin olduğu çok net haberden seziliyordu” dedi.

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Kocaeli’nin merkez Körfez ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Devrim, lise birinci sınıf öğrencisi oğlunun ‘uygun pantolonu’ olmadığı gerekçesiyle okuldan geri gönderilmesinin ardından canına kıymıştı.

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada “Olay psikolojik” ifadesine yer verilirken; Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Okutan ise “Okulda yapılan ön araştırmada olay öncesi okul idaresi kıyafetlerle gelinmesini istemiş ancak iddia edildiği gibi çocuğun derse alınmaması gibi bir olay yaşanmamış. Okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir anladığımız kadarıyla çocuğun kıyafetle ilgili sorununu evde anlatması ve ailenin de herhangi bir yardım talebinde bulunmaması sonrası baba yaşadığı durum neticesinde üzücü olayı gerçekleştirmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

"Bir kepazelikle karşı karşıyayız"

22 Eylül günü Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi'nin Genişletilmiş Divan Toplantısı'na katılan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın ise, "Eğitimcileri burada 'Bu kadar detayı düşünemeyecek kadar kaba insanlar' gibi göstermeye çalışan bir kepazelikle karşı karşıyayız. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Dolayısıyla da böyle bir çarpıtmaya asla sessiz kalınmamalı” dedi.

Yaşananın ‘pantolon sorunu’ olmadığını savunan Yalçın, "Sorun bazı kesimlerin maalesef ahlak sorunu. Eğitim çalışanlarının, okul yöneticilerinin itibarı bu kadar ucuz değil. 'Yöneticiler tarafından çocuğun okuldan gönderildiğine dair' ifade edilen şeylerin aslı astarının olmadığı, okul yöneticilerini son derece rencide eden bu tip paylaşımların ve art niyetli haberlerin arkasında bazı siyasi emellerin olduğu çok net haberden seziliyordu" diye konuştu.

"Bazı siyasi emellerin olduğu çok net seziliyordu"

Yalçın, yaptığı açıklamalara dair haberi de Twitter’da, “İki gündür tartışılan; Hereke'deki ‘pantolon’ ajitasyonlu intihar vakıasının, okul yöneticilerini hedef alan iftira kampanyasına dönüştürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulunduk. Art niyetli haberlerin arkasında bazı siyasi emellerin olduğu çok net seziliyordu haberden. Sorun, bir pantolon sorunu değil.Sorun bazı kesimlerin maalesef ahlak sorunu. Bu tür çarpıtma haberler okul yöneticilerini rencide ediyor. Haber değil bu kepazelik” notuyla paylaştı.