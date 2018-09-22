Kocaeli'de oğluna okul kıyafeti alamayan baba hayatına son verdi!

Kocaeli’nde, lise birinci sınıf öğrencisi oğluna, okul kıyafeti alamayan baba evinin banyosunda kendini asarak hayatına son verdi. Baba İ. D.'nin pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde yaşayan 45 yaşındaki İ. D., lise birinci sınıfa giden oğlunun okul kıyafetini alamadı. 14 yaşındaki M.D. ilk gün okul kıyafeti olmadan okula gitti. Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen M.D. yoklama defterinde yok yazıldı.
"Omzunun iyileşmemesinden ve bir daha çalışamamaktan çok korkuyordu"
Medyapod'dan Tunca Öğreten'e konuşan İ. D.'nin yeğeni Ramazan Devrim, amcasının kısa süre önce motosiklet kazası geçirdiğini belirterek, “İşten çıkarılmamıştı ancak omzunun iyileşmemesinden ve bir daha çalışamamaktan çok korkuyordu. Çocuklarına bakamayacak diye endişeleniyordu” dedi.
Amcasını hayatına son vermesinin sebebinin geçmişteki bir birikimden ziyade gelecek kaygısı olduğuna dikkat çeken Devrim, sözlerine şöyle devam etti:
“Okul yönetimi oğlunu, yönetmeliğe uygun siyah pantolonu olmadığı için ilk iki derse sokmuyor. Akşam eve gelince de konuyu babasına açıyor. İsmail amcam da bunu kendine çok dert ediniyor. Oğlunu kaptığı gibi çarşıya gidiyor ve siyah pantolon alıyor. Ancak akşam evde battaniyenin altına giriyor ve ağzını bıçak açmıyor. Eşi nedenini sorduğundaysa ‘Oğluma bunu yaşattığım için kendimi affedemiyorum. Çocuklarıma bir pantolon alamayacaksam öleyim ben’ diyor. Eşi, ‘Bize sen lazımsın, her şeyin üstesinden geliriz’ diye teselli ediyor. Ancak o gece herkesin erken yatmasını istiyor. Sabah da kendini asmış halde buluyorlar.”
Evde ailesine anlattı
Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, eve gelen M.D. durumu evde ailesine anlattı. Baba İ. D. duruma çok üzülerek ağlamaya başladı ve eşi H. D.’ye, “Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedi. İ. D., bu konuşmadan iki gün sonra (Perşembe) evinin banyosunda kendini iple asarak intihar etti.
Cebinden 20 lira çıktı
Eşini banyoda asılı gören H. D. durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri İ. D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İ. D.'nin pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Eşim çok üzülmüştü
Habertürk’e konuşan H. D., “Oğlum okuldan geldi. Yüzü asıktı. Ne oldu diye sorduk. O da okul kıyafeti olmadığı için derse alınmadığını söyledi. Eşim bu duruma çok üzüldü. “Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedi. Gece bizi erkenden yatırdı. Sabaha kalktığımda banyoda asılı halde buldum” dedi.
Valilik'ten açıklama
Valilik intihar olayının psikolojik nedenlere dayandığını bildirerek şu açıklamayı yaptı:
"21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır.
Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır.
Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır."