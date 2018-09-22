Kocaeli'de oğluna okul kıyafeti alamayan baba hayatına son verdi!

Kocaeli’nde, lise birinci sınıf öğrencisi oğluna, okul kıyafeti alamayan baba evinin banyosunda kendini asarak hayatına son verdi. Baba İ. D.'nin pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde yaşayan 45 yaşındaki İ. D., lise birinci sınıfa giden oğlunun okul kıyafetini alamadı. 14 yaşındaki M.D. ilk gün okul kıyafeti olmadan okula gitti. Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen M.D. yoklama defterinde yok yazıldı.

"Om­zu­nun iyi­leş­me­me­sin­den ve bir daha ça­lı­şa­ma­mak­tan çok kor­ku­yor­du"

Medyapod'dan Tunca Öğreten'e konuşan İ. D.'nin ye­ğe­ni Ra­ma­zan Dev­rim, am­ca­sı­nın kısa süre önce mo­to­sik­let ka­za­sı ge­çir­di­ği­ni belirterek, “İşten çı­ka­rıl­ma­mış­tı an­cak om­zu­nun iyi­leş­me­me­sin­den ve bir daha ça­lı­şa­ma­mak­tan çok kor­ku­yor­du. Çocuk­la­rı­na ba­ka­ma­ya­cak diye en­di­şe­le­ni­yor­du” dedi.

Am­ca­sı­nı hayatına son vermesinin sebebinin geç­miş­te­ki bir bi­ri­kim­den zi­ya­de ge­lecek kay­gı­sı ol­du­ğu­na dik­ka­t çe­ken Dev­rim, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam etti:

“Okul yö­ne­ti­mi oğ­lu­nu, yö­net­me­li­ğe uy­gun si­yah pan­to­lo­nu ol­ma­dı­ğı için ilk iki der­se sok­mu­yor. Ak­şam eve ge­lin­ce de ko­nu­yu ba­ba­sı­na açı­yor. İsma­il am­cam da bunu ken­di­ne çok dert edi­ni­yor. Oğ­lu­nu kap­tı­ğı gibi çar­şı­ya gi­di­yor ve si­yah pan­to­lon alı­yor. An­cak ak­şam evde bat­ta­ni­ye­nin al­tı­na gi­ri­yor ve ağ­zı­nı bı­çak aç­mı­yor. Eşi ne­de­ni­ni sor­du­ğun­day­sa ‘Oğ­lu­ma bunu ya­şat­tı­ğım için ken­di­mi af­fe­de­mi­yo­rum. Çocuk­la­rı­ma bir pan­to­lon ala­ma­ya­cak­sam öle­yim ben’ di­yor. Eşi, ‘Bize sen la­zım­sın, her şe­yin üs­te­sin­den ge­li­ri­z’ diye te­sel­li edi­yor. An­cak o gece her­ke­sin er­ken yat­ma­sı­nı is­ti­yor. Sa­bah­ da ken­di­ni as­mış hal­de bu­lu­yor­lar.”

Evde ailesine anlattı

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, eve gelen M.D. durumu evde ailesine anlattı. Baba İ. D. duruma çok üzülerek ağlamaya başladı ve eşi H. D.’ye, “Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedi. İ. D., bu konuşmadan iki gün sonra (Perşembe) evinin banyosunda kendini iple asarak intihar etti.

Cebinden 20 lira çıktı

Eşini banyoda asılı gören H. D. durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri İ. D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İ. D.'nin pantolonundan 20 lira çıkarken, olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Eşim çok üzülmüştü

Habertürk’e konuşan H. D., “Oğlum okuldan geldi. Yüzü asıktı. Ne oldu diye sorduk. O da okul kıyafeti olmadığı için derse alınmadığını söyledi. Eşim bu duruma çok üzüldü. “Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” dedi. Gece bizi erkenden yatırdı. Sabaha kalktığımda banyoda asılı halde buldum” dedi.

Valilik'ten açıklama

Valilik intihar olayının psikolojik nedenlere dayandığını bildirerek şu açıklamayı yaptı:

"21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır.



Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır.



Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır."

