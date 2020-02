"Oğlum yaralıyken bile aman dilemedi onlardan"; Bjeduğ'un 'Devrimci Bir Subay Saffet Alp' kitabı raflarda...

T24 yazarı Murat Bjeduğ'un, "Devrimci Bir Subay Saffet Alp" adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Bjeduğ, 1960’lı yılların ikinci yarısı, 1961 Anayasası’nın göreceli özgürlük ortamından bahsettiği kitabında, 30 Mart 1972'deki Kızıldere Katliamı'nda kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybeden THKP-C'nin kurucularından Saffet Alp'ı ele aldı. Bjeduğ, "Devrimci Bir Subay Saffet Alp" adlı kitabını tarihe bir not olarak armağan ediyor.

Bjeduğ, Kadıköy Caferağa'da bulunan TAKSAV'da 3 Haziran Pazar günü saat 15:00'de, Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü", THKP-C'nin kurucularından Saffet Alp'ı ve THKP-C davasıyla yargılanan yüzlerce subayı anmak amacıyla düzenlediği söyleşiye katılacak. Öte yandan söyleşide Fikret Alp ve İlbay Kahraman da yer alacak.

Devrimci Bir Subay Saffet Alp kitabı tanıtım metni:

“1960’lı yılların ikinci yarısı, 1961 Anayasası’nın göreceli özgürlük ortamı ve 1968’de dünyada hâkim olan mücadele iklimi, kendilerini yurtsever idealist olarak tanımlayan havacı subayları da derinden etkiledi. Dünya çapında yaygın antiemperyalist kurtuluş mücadeleleri de onları oldukça heyecanlandırıyordu. Öğrenci iken Marksizm ile haşır neşir olanların sayısı üç beş kişi ya var ya yoktu. Ülke sorunlarına kafa yoranlar için genel olarak Kemalizmin antiemperyalist ağırlıklı yorumu etkili idi.

Saffet Alp bu süreçten etkilenen devrimci subaylar tarafından kurulan “Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü” ve dolayısıyla THKP-C’nin kurucularından biridir.

Kızıldere’de yaralı olarak dışarı çıkmasına, başına sıkılan bir mermiyle katledilmesine rağmen, onun subay olmasını hazmedemeyenler karnının bir bölümünü süngüyle parçaladılar.

Saffet Alp’in annesi, 40 yıldır unutamadığı evlat acısını yüreğinde yaşayan bu olağandışı kadın gururla şunları söylüyor:

Benim oğlum yaralıyken bile aman dilemedi onlardan.

THKP-C davasında yüzün üzerinde Havacı subay yargılandı. Bu kitap biraz da onların öyküsüdür.

Kitapta şunlar yer alıyor:

* 50 adet Saffet Alp'in fotoğraf ve çeşitli dokümanlarının görselleri,

* Ertuğrul Kürkçü, Fikret Alp( Saffet' in kızkardeşi ), Arife Alp( Saffet' in, ne yazık ki bu çok istediği kitabı görmeye ömrü yetmeyen merhum annesi ), Sungur Ertan ( Saffet' in liseden sıra arkadaşı ), Yılmaz Ekinci ( Saffet' in kuzeni ve Saffet'in cenazesini Niksar' dan alıp Kayseri' ye getiren ve mezara defneden kuzeni ), harbiyeden arkadaşları Nevzat Yüce - Hasan Özgen - Mahmut Üner - Selami Çetin - Mehmet Alkaya, yazıları,

* Kızıldere olayının yeni belge ve bilgiler ışığında bir anlatımı, ayrıca Saffet' in Hava Harp Okulu yıllığı olarak ilk ve son kez hazırlanan yıllıktaki yayımlanmış analitik bir yazısı, Saffet' in elli yıl önce kızkardeşi Fikrete yazdığı mektubun tıpkı basımı okura sunuluyor. Kitap bu korkunç katliamın bir kaç açıdan değerlendirmesi, analizi yapılmak suretiyle tarihe bir not olarak armağan ediliyor.

Yazar hakkında

1960 Hatay/Reyhanlı doğumlu. Adıge’lerin 1876 yılında yurtlarından sürgün edilmesiyle Anadolu’ya gelen bir Bjeduğ ailesinin üçüncü kuşağından. Kuzey Kafkas Halk Kültür Dernekleri’nde, Adıge kimliğinin ve yok edilmenin kıyısına itilen Adıge halkının varlığını koruyup ana diliyle kültürünü yaşaması ve gelişmesinin yegane koşulunun ancak Kuzey Kafkasya’ya dönüşle mümkün olabileceğini savunan “Dönüş” hareketi içerisinde çalıştı. 1979 yılından bu yana Dönüş hareketini destekliyor. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan ilk siyasi parti olan Yeşiller Partisi’nin üyesi olarak parti etkinliklerinde görevler aldı. Birikim, Bianet, T24, Express, Ağaçkakan, Gösteri yazılarının yayımlandığı mecralardır. THKP-C, Kızıldere, Beatles, ’68, Paris Komünü, 1966-72 döneminin dünyadaki tezahürlerini ve 21.yüzyıldaki kültürel, sanatsal ve ideolojik izdüşümlerine , simetrilerine dair araştırmalarını sürdürüyor.