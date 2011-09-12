'Oğlum Mehmet Öz ABD başkanı olacak'

T24 - Konya’ya ilk kızlı-erkekli kalınacak yurdu yaptıran dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’ün babası Prof. Dr. Mustafa Öz, “Arnold, Mehmet’in yanına randevu alarak gidiyor. Hâlâ Mehmet’e para yolluyorum. Seks tavsiyelerini ayıplıyorum” dedi.



Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’ün babası 82 yaşındaki Mustafa Öz, ABD’de yaşayan ünlü oğlu Mehmet Öz’ün yakın gelecekte Başkanlığa doğru gideceğini de söyleyerek, özel hayatından oğlu Öz’e merak edilenleri Vatan gazetesine anlattı.



“1955’de ABD’ye gittim, param olmadığı için 4 yıl Türkiye’ye dönemedim. Döndüğümde ise çevremde evlenmem için baskılar artınca “bende uygun birini bulun” dedim. Aracı olan kişiler Suna Hanım’la tanıştırdı ve 1 hafta içinde evlendik. Evlendiğimizde ben 34 yaşındaydım, eşim ise 20. Suna Hanım çok küçük yaşta evlilik kararı aldığı için ona bir gün “ne yaptığını biliyor musun?” dedim. O da bir sigara yaktı. Ben bu durum karşısında Suna Hanım’a “sana karşıdaki telefon direğine kadar gidip dönecek kadar zaman veriyorum, düşün taşın, o sigarayı at” dedim ve öyle yaptı. Suna Hanım o gün sigarayı atmasaydı evlenmeyecektik.

“Mehmet'in seks konuşmasını ayıplıyorum"



Artık büyük ameliyatları bıraktım, sadece yemek borusu operasyonlara giriyorum. Yanıma Doç. ya da Prof. almadan ameliyata girmiyorum. Ameliyatlarımın çoğunu hayır için yapıyorum. Hastaneden aldığım maaş 2 bin lira. Buna rağmen Mehmet’ten tek kuruş almam. Mehmet hala hep benden para alır hatta “Baba torunlarına para gönder” der. Mehmet’e seks konusunda konuşma diye hep telkin de bulunurum. Yılda 100 kez, haftada 4 sefer seks yapın, gençleşin” laflarını ayıpladığım için Mehmet’le bu konularda tartışırız. Ben ona Türkiye’de bu konuların ayıplandığından bahsederim o da bana “Baba sen benle ilgili konularda konuşma” der. Bir başka eleştirdiğim noktası ise televizyonda çok hızlı konuşması.

“Torunlarıma dekolte giydirmem"



Oğlum güvenilir ve inanılır bir insandır. Geçen yıl kızı Defne’yi evlendirdi, ona “her zaman arkandayım kızım” dedi. Defne Amerikalı bir bankacı gençle evlendi, şu sıralar ABD televizyonlarında yayınlanacak olan yemek programına hazırlanıyor. Mehmet’in çocukları buraya geldiğinde giyimlerine karışırım, dekolte ve transparan kıyafetler giydirmem. Mehmet bu konularda rahattır. Bu konularda çatışırız. Ben hala ona babalık taslarım. Eşime ABD’deyken yoğurt çalmayı öğrettim ama gelinim Lisa’ya Türk yemeklerini öğretemedim, kavga ettik. O günden bu yana Mehmet “Baba sen karışma, bildiği gibi yapsın” der. Ailece vejeteryanlar, dondurmamızı çok seviyorlar. Mehmet zeytin ve sebze çok tüketir. Buradan ceviz, badem içi ve terzime diktirdiğim elbiselerden almadan gitmez. Yemeklerde kırmızı şarap için tavsiyesine annesini de alıştırdı ama beni hala ikna edemedi.

“Mehmet ilk namazı Erbakan'la kıldı"



“Mehmet’in Türkiye’deki siyasilerden önce Necmettin Erbakan’ı tanıdı. Makine Mühendisliği Prof.’u olan abim Erbakan’ın hocasıydı. Mehmet 8 yaşındaydı, bir yaz günü Konya’ya gelmiştik. Bir gün boynum ağrıdığı için Bozkır’daki Hocaköyü’nde boynu çeken bir kişiye gittik. Yanımızda abim, Necmettin Erbakan ve Mehmet vardı. Adam boynuma bir halka geçirdi, Erbakan da bacaklarım kıpırdamasın diye dizlerime oturdu. Daha sonra çok pişman oldum. Koskoca bir cerrah böyle bir şey yaptırdı, damarlarım kopabilirdi. Oradan ayrıldığımızda Erbakan Camii’ye gitti. Ben gitmedim ama Mehmet’i istedi yanına. Mehmet ilk namazını Erbakan’la kılmış oldu. Bir sonraki gün Dr. Ali Kemal Belkıran’ın evine gittik. Mehmet uyuyordu, Erbakan Mehmet’i uyandırmak istedi ama ben izin vermedim”

“Arnold Mehmet'e randevu alarak gidiyor"



Mehmet doktor olmayı 8 yaşındayken aklına koymuştu. Haftasonları çalıştığım ve ameliyata girdiğim zamanlarda Mehmet’i de yanıma alırdım. Çok cesaretli olduğu için hiç korkmazdı. Oğlumun kararlılığına her zaman çok güvendim.



Şimdi bütün ABD’lilerin izlediği bir program sunuyor, çok büyük bütçelerle çalışıyor.



Geçen yıl kızının 3 gün süre düğün töreninde Mehmet’in davetlileri arasında ABD’li senatörlerr, valiler ve Prof’lar vardı. Oğlumla bir kez daha iftihar ettim. Öyle ki California Valisi Arnold Schwarzenegger Mehmet’e randevu alarak gidiyor. Oprah Winfrey’i bile geçti artık Mehmet.

"3 yıl sonra vali ya da senatör olur"



“Mehmet hem Tıp, hem İşletme Fakültesi mezunu. Onun önünde hiçbir şey duramaz. 3 yıl daha televizyon programı yapacak, sonra vali ya da senatör olacak. Ama ABD’deki siyasetçilerin çoğu Valilerden gelir. Tahminim oğlum Başkanlığa doğru gidiyor. Mehmet bugün ABD’de Cumhurbaşkanı olsa İsrail bugün Türkiye’ye böyle davranamaz.



Cumhuriyetçi Parti’deki senatörlerin çoğu Mehmet’in en iyi arkadaşları. Mehmet’i ABD’de tanımayan kalmadı artık, oğlumun içinde hiç şeytan yok. 50 yıllık oğlumu tanıyorsam Mehmet artık durmayacaktır”

Konya'nın kızlı erkekli ilk yurdunu yaptırdı



“2 yıl önce Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un daveti üzerine Konya’ya gittim. Ali Coşkun’u da alarak Bozkır’a gittik. Aynı gün belediye toplantısı vardı. Ali Bey orada “bir isteğiniz var mı?” diyince sorunca, yurt ihtiyacı olduğunu söylediler. Ali Bey de “Bu sorun değil, Mustafa Hoca bu yurdu yapar” dedi. Bir kere söz verilmiş oldu ve harekete geçtik. 4 bin 520 metrekarelik bir arsa bulduk. Kredi Yurtlar Kurumu ile masaya oturduk. Yurdun kız erkek karışık olması şartıyla yapacağımı aksi takdirde orayı bira fabrikasına çevireceğimi söyledim ve kabul edildi. 6 katlı, 200 öğrenci kapasiteli yurdun inşaatı şu anda bitti ve 15 yıllığına Kredi Yurtlar Kurumu’na devrettik. Cemil Çiçek ile Kurban Bayramı’nda açılışını yapacağız. Yurdun maliyeti 2 milyonu geçti. Yurt personelinin de Bozkır’lı olması şartını koydum. Kız ve erkek öğrenciler için ayrı asansörler var, her katta kızlar ve erkeklerin olduğu bölümler duvarlarla ayrıldı. Böylece Konya’ya ilk karma yurdu yapmış olduk. Bu zihniyeti kırmak istedim."



