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Yaşam

'Oğlum kanser' yalanıyla tatil parası topladı

İngiltere'de yaşayan bir kadın tatile gitmek için ihtiyacı olan parayı oğlunun kanser hastası olduğunu söyleyerek topladı

14 Kasım 2012 18:02

İngiltere’nin Gloucestershire kentinde yaşayan Emma La Garde, tatile gitmek için oğlunun kanser hastası olduğunu söyleyerek yardım parası topladı. Sağlıklı olan oğlunun saçlarını kazıyan ve onu okula tekerlekli sandalyeyle gönderen LA Garde, 7 yıl hapis cezası aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, 7 yaşındaki oğlunun kemoterapi gördüğünü söyleyen kadın oğlunun hasta olduğunu Facebook üzerinden de duyurunca devletten ve vatandaşlardan yardım almaya başladı.

Emma La Garde'nin yardım paralarıyla ABD'nin Florida eyaletinde tatil yaptığı belirlendi.

Devletin engelliler için ayırdığı bütçeden para alan ve kendisine verilen otomobille dolaşan 37 yaşındaki La Garde’nin sahte doktor raporlarıyla 4 yıl boyunca yardım parası aldığı belirlendi.

Kadının yalanlarını su yüzüne çıkaran eski eşi oldu. Babası, oğlunun durumuna dayanamayarak sahte raporları okula teslim etti.

La Garde 7 yıl hapis cezası alırken oğlunun mahkemede “Annemden nefret ediyorum. Bence normal bir insan değil” dediği belirtildi. (ntvmsnbc)

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