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Oğlu Pars'ı lenfoma kanserinden kaybeden Ebru allı'dan duygusal paylaşım

04 Mayıs 2020 14:08

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti.

Ebru Şallı, uzun bir aradan sonra Instagram sayfasında duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan 'anne kedi hastalanan yavrusunu hastaneye getirdi' caps'ini paylaşan Ebru Şallıfotoğrafa "Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede" notunu düştü.

Bileklik ve çiçek bıraktı

Pars TanKilyos mezarlığında toprağa verilmişti. Büyük acı yaşayan Ebru Şallı geçen günlerde oğlunun mezarını ziyaret etti. Ebru Şallı, oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü.

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