Oğlu gözaltında olan Muammer Güler hangi bakanın telefonuna çıkmadı?

Deprem etkisi yaratan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında oğlu gözaltına alınan İçişleri Bakanı Muammer Güler, “benim çevremle veya benim şahsımla ilgili öyle bir durum çıksa ben istifa edebilirim” diyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in telefonuna çıkmadı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı bir televizyon programında, rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili “Bunları içinize sindirebiliyor musunuz ve istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Benim çevremle veya benim şahsımla ilgili öyle bir durum çıksa ben o tercihi yapabilirim” cevabını verdi.

Aradım, ulaşamadım

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Emniyeti’nde son görevden almalarla ilgili Meclis’te ısrarla yöneltilen sorular üzerine şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Şimşek, “İçişleri Bakanı’nı aradım, ulaşamadım kendisine. Eğer (görevden almalar) soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellemeye yönelik çabaysa... Tabii ben bilmiyorum. Tepki gösterebilmem için konunun detaylarına vakıf olmam lazım. Yargıya intikal etmiş bir konudur. Bunlar şu anda iddia düzeyindedir. Benden daha nasıl bir yorum beklersiniz. Kim yanlış yapmışsa yargı gereğini yapar. O sorunun muhatabı ben değilim” dedi.