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Oğlu, Barış Manço'dan kalan mirası açıkladı

''Kendi ayaklarınızın üzerinde durun''

17 Haziran 2017 22:02

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço katıldığı radyo programında, babasının kendilerine miras olarak bir tablo bıraktığını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Doğukan Manço katıldığı radyo programında, "Ben küçükken modadaki evimizde babam ile vakit geçiriyorduk. Bana vazoların minerallerine kadar tüm özelliklerini anlattığı günlerden biriydi, benim için çok kıymetliydi. Sonra her gün gördüğüm tablolardan bahsetmeye başladı “ Bak bunlar Rus ressamların eserleridir, Rus ressamlar çok kıymetli eserler bırakmıştır" dedi.

''Onlara güzel bakın''

Sonra “oğlum yarın öbür gün ne yaparsanız yapın, kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Benim size bırakacak ne fabrikam, ne dükkanım var. Bu tablolarda yarın öbür gün sıkıştığınızda sizin hayatınızı kurtaracak sizlere bırakabileceğim miraslardır. O yüzden onlara güzel bakın” demişti. Çok şükür biz o tabloları satmadık ve Barışseverlere açabildik'' dedi. 

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