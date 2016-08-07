Oğlu, Atalay Filiz tarafından öldürülen Korgeneral: Akıncı Üssü'nü bombalama emrini ben verdim

15 Temmuz darbe girşiminden 4 gün sonra tutuklanan Atalay Filiz'in öldürdüğü Göktuğ Demiraslan'ın babası Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hüseyin Demiraslan'ın ifadesinde cemaatçi olmadığını ve Akıncı üssünü bombalamak için bizzat kendisinin emir verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Demiraslan ifadesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldıran suikast timinde bulunan ‘paşa’ lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu’yu tanıdığını da söyledi.Darbecilerin hazırladığı sıkıyönetim listesinde Hava Kuvvetleri Komutanı olarak adı geçen Demirarslan ifadesinde özetle şöyle dedi:

“Benim Fetullah Gülen terör örgütü ile bir ilgim yoktur. Bunların toplantılarına katılmadım. Zekeriya Kuzu (paşa lakaplı suikastçi) Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda tümgeneral olarak görev yaptığım sırada arama kurtarma personeli olarak görev yapmıştır. Bir yıl boyunca da üs astsubayı sıfatı ile görev yapmıştır. Ege Denizi’ne düşen bir uçağımızın pilotunun gemiden alınmasını sağlayan ekip içindeydi. Oradan tanıyorum.



Benim örgütün şifreli mesajı ve örgüt aidiyetini gösteren 1 dolar banknotum olmamıştır. Görüşme yaptığım her iki telefon üzerinde inceleme yapılmasını, aynı şekilde makamımda kullandığım iki adet bilgisayarım üzerinde inceleme yapılmasını istiyorum. Darbe gecesi 22.30 sıralarında Albay Veysel Kavak beni arayarak, ‘Genelkumay’dan bir emir yayınlandı, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandınız’ dedi. Bunun saçmalık olduğunu söyledim. Akıncı Üssü’nün etkisiz hale getirilmesini, uçuşların engellenmesini Eskişehir’deki harekat merkezinden kontrol ettim. Akıncı Üssü’nün vurulması ve kullanılamaz hale gelmesi yönünde talimatlar verdim. Talimatlar ile ilgili Savunma Bakanı ve Başbakanı da bilgilendirdim. Başbakan’dan yazılı emir istendiği beyan edilmiş, ancak Başbakan’dan yazılı emir isteyen bendeğilim.”