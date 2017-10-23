'Oflu Oca Üj' filminin çekimleri Lüleburgaz’da başladı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi\'nde başrolünü Çetin Altay’ın üstlendiği ve serinin üçüncü filmi olan ‘Oflu Oca Üj’ filminin çekimleri başladı.

Yapım ve yönetmenliğini Adem Kılıç, uygulayıcı yapımcılığı Emin Albayrak ve başrol oyunculuğunu Çetin Altay’ın üstlendiği filmin birçok sahnesi Lüleburgaz’da çekilecek. Film yönetmeni Adem Kılıç, ilk sahneyi çektiklerini anlatırken, \"Trakya ve Karadeniz şivesiyle harmanlanmış bir hikaye anlatacağız, sinemada herkesi kahkahaya boğan bir film olacak\" dedi.

Başrol oyuncusu Çetin Altay ise bol sürpriz ve kahkahalı bir film çektiklerini ifade ederek, \"Trakya halkını çok seviyorum, bize çok güzel ev sahipliği yapıyorlar. Trakya ve Karadeniz şivesiyle birlikte çok güzel bir iş çıkaracağız\" dedi.

Uygulayıcı- Yapımcı Emin Albayrak da \"Üçgen Yapım Evi olarak, \'Sümela’nın Şifresi\' ve \'Oflu Hoca\' serisi olarak toplamda 6 film çektiklerini anlatırken, \"Film Lüleburgaz’ı merkez alarak, bir Trakya filmi olacak. Karadeniz ve Trakya kültürü ile birleştirdiğimiz filmin çekimlerine başladık. Planlar dahilinde çekimler yaklaşık 1 ay sürecek” diye konuştu.



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